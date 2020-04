Delitzscher Zulieferer im Corona-Stress-Test

Delitzsch

Auf den Baustellen wurden in den vergangenen Tagen immer wieder Probleme wegen Materialengpässen gemeldet. Aber wie läuft es in Delitzscher Unternehmen? „Wir spüren die Auswirkungen der Corona-Krise in dieser Richtung schon“, sagt Rüdiger Kleinke, Inhaber des Internet-Weinhandels Ebrosia. „Wir haben längere Lieferzeiten. Das betrifft auch die Kartonagen.“ Die kommen sogar vom Hersteller gleich in der Nachbarschaft. „Es ist nicht so, dass nicht geliefert werden kann. Und wir werden sehr gut bedient. Nur halt nicht so prompt.“ Nun kommt der Wein, der von Delitzsch aus seinen Weg zu den Kunden nimmt, aus vieler Herren Länder. Und auch er sei nicht ausgegangen. „Es ist uns gelungen, uns rechtzeitig zu bevorraten“, so Kleinke. Aber wenn derzeit Wein angeliefert wird, müssen die Kartons mit den Flaschen erst einmal in Quarantäne. Eine Woche bleiben sie jetzt stehen, bevor sie ins Lager sortiert oder wieder auf die Reise geschickt werden. Sicher ist sicher.

Steine aus Polen

Alf Alltag ist zufrieden mit den Bezugsmöglichkeiten für seinen Delitzscher Natursteinhandel, der seinen Namen trägt. „Die Hersteller arbeiten und die Spediteure liefern.“ Bei ihm komme der Granit und der Sandstein für Gartenmauern, Terrassenbegrenzungen und -pflasterungen vorrangig aus Polen.

Sorgen um den Absatz

Kein Problem bei den Zulieferungen vermeldet auch Profilstahl Delitzsch. Das Unternehmen kann 800 gezogenen Sonderprofile sowie Keilstähle mit engen Toleranzgrenzen fertigen. „Wir beziehen unser Material aus dem europäischen Raum. Da gibt es keine Probleme. Mit Übersee wäre das sicher anders. Die Italiener haben die Produktion wieder hoch gefahren“, erklärt Geschäftsführer Rolf Lüdenbach. Derzeit wird auch weniger Material gebraucht. Denn der Absatz macht dem Unternehmen indessen viel mehr Sorgen. „Der Verkauf ist mäßig. Wir fahren Kurzarbeit. Die Umsätze sind gravierend zurückgegangen. Die Automobilhersteller fahren derzeit gerade mal auf 30 Prozent hoch. Aber es wird vermutlich noch heftiger. Wenn keine Autos, keine Flugzeuge gebaut werden, gibt es auch keine Nachfrage.“

Ausgangssperre versüßt

In der Delitzscher Schokoladenfabrik läuft die Produktion ebenfalls ohne Material-Probleme. „Wir haben sehr frühzeitig begonnen, uns auf die Situation vorzubereiten und die Lagerbestände erhöht“, erklärt Geschäftsführer Ralf Herget. Das bezieht er auch auf die Verpackung. „Wobei diese Lieferanten derzeit signalisieren, dass sie gut ausgelastet sind.“ Zwar wurde Schokolade nicht so aus den Regalen geräumt wie Toilettenpapier und Nudeln, aber sie war auch in Zeiten der Ausgangssperren gefragt. „Wir liefern ja an die großen Handelsketten. Und hoffen natürlich, dass der Absatz weiterhin stabil bleibt“, so Herget. Um die Nachfrage zu befriedigen, seien gerade Mitarbeiter besonders wichtig. „Wir suchen derzeit sogar Kräfte für die anstehende Saison.“ Denn ab Juli August wird in der Schokoladenfabrik für Weihnachten produziert.

Von Heike Liesaus