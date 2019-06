Delitzsch

Die Züge in das Todeslager Auschwitz wurden von Lokomotiven gezogen, die Lokführer steuerten. Sie brachten damit Hunderttausende in den Tod. Wurde je danach gefragt, was diese über ihr Tun dachten? Waren sie mit Begeisterung dabei? Hätten sie sich der Aufgabe entziehen können? Der Delitzscher Jens Frieß geht dieser Frage in seinem Roman „Lokführer der Todeszüge“ nach. Inzwischen liegt der Roman im Probedruck vor.

Der zweite Roman

Wie konnte der 57-Jährige Zeit fürs Romanschreiben aufbringen? Er ist Leiter des Instituts für Qualitätsmanagement in Pflegeeinrichtungen und Vorsitzender des Deutschen Vereins zur Förderung pflegerischer Qualität. Er ist in der Organisation des bundesweiten Azubi-Wettbewerbs Pflege engagiert. Außerdem ist das Thema alles andere als Entspannung. Dennoch ist es nicht sein erster Roman. Den ersten, „Das Leben der Marta Gundlach“, gab er vor fünf Jahren heraus. „Für mich war damals vor allem faszinierend: Wie beschreibe ich Langeweile, Einsamkeit. Ein Phänomen, das viele in dieser Generation betrifft.“

Banalität des Bösen

Zum Thema seines neuen Romans fand er, als er mit seiner Familien-Reisegruppe in Krakau und Auschwitz unterwegs war. Im Konzentrationslager-Museum war eine Vitrine mit Zyklon B-Behältern. Das Giftgas, mit dem jüdische Menschen umgebracht wurden, war in Dessau hergestellt worden. Er stammt aus Dessau. Wer zu DDR-Zeiten zur Schule ging, weiß: Damals gab es den Unterricht in der Produktion. Frieß fand später heraus: Er hatte als Acht- und Neuntklässler genau dort Unterricht gehabt, wo einst das Giftgas herkam. Außerdem stellte er fest: Es hat sich noch niemand mit der Rolle der Lokführer auseinander gesetzt. Je länger er recherchierte, umso mehr wurde er an Hannah Arendts „Banalität des Bösen“ erinnert. Denn die Spuren haben sich als Dokumente technischer Vorgänge, von Lieferscheinen und -korrespondenz erhalten. „Oder als Protokolle, die zeigen, wie man sich wegen erzielter Erfolge auf die Schultern klopfte“, so Frieß.

Delitzscher Eisenbahngeschichte

Die Handlung knüpft auch an Delitzscher Eisenbahngeschichte an. Hier wurden und werden Waggons repariert. Die in diesem faktischen Handlungsrahmen spielenden Personen sind fiktiv. „Aber es hätte so gewesen sein können. Es geht um die Motivation, warum tut jemand so etwas“, erklärt der Autor. Sich in die verschiedenen Denkweisen zu versetzen, diese Welten entstehen zu lassen, ist es, was ihn antreibt. Derzeit laufen die Korrekturen, wird noch am Text gefeilt. Jens Frieß rechnet damit, dass sein Roman im September/Oktober im Verlag DeBehr veröffentlicht werden kann. „Wir wollen versuchen, die Erstvorstellung im Haus der Wannsee-Konferenz in Berlin zu organisieren.“

Von Heike Liesaus