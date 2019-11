Delitzscher bereiten Rathaus-Sturm vor

Nordsachsen/Delitzsch

Am 11.11., 11.11 Uhr wird auch das Delitzscher Rathaus ins närrische Visier genommen. Die Aktiven des Delitzscher Carnevalvereins (DCV) bereiten sich darauf vor, den Rathausschlüssel zu übernehmen. „Es wird eine kurze knackige Erstürmung geben“, ist aus ihren Reihen zu hören. Um diese Zeit sind einsatzbereite karnevalistische Fachkräfte knapp, aber mit der Kraft der Stimmen und des Konfettis sollte das Vorhaben gelingen. Dass die Macht mit den DCVlern sein möge, deutet sich auch auf der Homepage an: Das Männerballett probt schon mal in den Stormtrooper-Kostümen, die dem Star-Wars-Epos entlehnt sind. Denn „Der DCV entdeckt andere Welten“ ist das Motto der neuen Session. Das lässt eine große Themenbreite zu. Und so kreist auch DCVant, das Vereinsmaskottchen, auf dem Plakat in einer putzig-bunten Rakete über Delitzsch.

Kartenvorverkauf ist gestartet

Am Montagvormittag ist damit zu rechnen, dass die Rathaus-Mannschaft inclusive Oberbürgermeister an Deck ist, um den Türöffner auszuhändigen. Der soll dann gleich nach nebenan in die Stätte der DCV-Veranstaltungen, in den Markt Zwanzig, gebracht und gesichert werden. Die Termine für die Veranstaltungen dort stehen längst fest: Am 15. und am 22. Februar wird der Fasching und am 20. Februar Weiberfastnacht gefeiert. Und bereits am 23. November ist die Durchlaufprobe fürs Programm geplant. Denn die Zeit ist bemessen. Bereits am 1. und 2. Februar soll Kinderfasching in der Turnhalle der Grundschule am Rosenweg gefeiert werden. Der DCV wird auch mit Glühweinstand sowie Adventsmärchen und Showprogramm auf dem Weihnachtsmarkt präsent sein.

Schlüsselübergaben auch in Bad Düben und Eilenburg

Auch in Eilenburg und Bad Düben werden die Rathäuser gestürmt. 10.30 Uhr marschieren die Narren des Eilenburger Carnevalclub gen Marktplatz los, wo es inklusive Schlüsselübergabe, Tanz und Musik bis etwa 11.30 Uhr ein kleines buntes Programm gibt. In Bad Düben findet die närrische Schlüsselübernahme mit Ausrufung der Tollitäten um 15.55 Uhr am Rathaus statt.

Der Kartenvorverkauf ist gestartet. Tickets für die Veranstaltungen am 15., 20. und 22. Februar gibt es in der Urlaub Meehr Bar, Eisenbahnstraße, in der Stadtinfo im Schloss sowie unter der DCV-Telefonnummer 01573 7606812. Info auf www.delitzscher-carneval-verein.de.

Von Heike Liesaus