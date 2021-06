Delitzscher erinnern an die Opfer des 17. Juni

Delitzsch

Ein 19- und ein 20-Jähriger werden in Delitzsch von der Polizei erschossen, es gibt Verletzte, Verhaftungen und später Verurteilungen zu langen Zuchthaus- und Gefängnisstrafen. Nach 68 Jahren war es eine kleine Gruppe, die gestern am Gedenkstein am Unteren Bahnhof daran erinnerte. Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) hielt eine Ansprache und legte gemeinsam mit Uta Schladitz, die den Landrat vertrat, einen Kranz am Gedenkstein des 17. Juni nieder.

Lilly Zörner gehörte zu den Zeitzeugen. Der 88-Jährigen fiel die kleine Reise aus Schenkenberg mit dem Taxi zum Bahnhof nicht mehr leicht, aber sie war ihr wichtig: „Es soll nicht vergessen werden, dass so etwas möglich ist.“

Auch in Delitzsch hatte es am 17. Juni 1953 massive Proteste gegen die Situation in der damaligen DDR gegeben. Die Bäckerstochter aus Zschortau war zufällig in die Demo geraten, aber sie war dann als angebliche Rädelsführerin zu dreieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Die Delitzscher Gerhard Dubielzig und Joachim Bauer kamen ums Leben, als die Polizei auf Demonstranten feuerte, die in den Vorhof des Volkspolizeikreisamtes eingedrungen waren, um die Freilassung von Inhaftierten zu erzwingen.

Von Heike Liesaus