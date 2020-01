Delitzscher feiern Eiserne Hochzeit

Delitzsch

Stolze 65 Jahre verheiratet sind die Delitzscher Gisela und Horst Thiele. Dabei sieht man den beiden nicht an, dass sie schon in einem Alter für so viele Ehejahre wären. Sie mit ihren 82 und er mit seinen 83 halten sich unter anderem mit Radfahren und Lesen körperlich und geistig fit. Kennengelernt hat sich das Paar beim Flanieren. 50 Jahre lebte die Familie in Rackwitz, wo Horst Thiele seine Wurzeln hat. Vor 14 Jahren ging es zurück in ihre Heimat Delitzsch. Die Sekretärin und der gelernte Former haben fünf Kinder, zehn Enkel und inzwischen 13 Urenkel. Gemeinsam wurde am Mittwoch groß gefeiert. Und das Rezept für eine so lange Ehe? Unter anderem Toleranz.

Von cj