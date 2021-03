Delitzscher fühlen sich auf dem Rad gefährdet

Delitzsch

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat mit seinem Radklimatest, der am Dienstag der Öffentlichkeit vorgestellt wird, erneut Lücken beim Radverkehr in Delitzsch aufgedeckt.

Note leicht verschlechtert

Mit einer Gesamtbewertung der Fahrradsituation von 3,69 liegt Delitzsch besser als der bundesweite Durchschnitt und auf Rang 5 von 19 der sächsischen Städte mit 20 000 bis 50 000 Einwohnern. Bei der letzten Umfrage war es noch Note 3,66.

Laut Umfrage fühlen sich 57 Prozent der Delitzscher beim Radfahren gefährdet. 2018 gaben 53 Prozent der Befragten an, dass sie sich auf dem Fahrrad gefährdet fühlen. Das Sicherheitsgefühl wird mit Note 3,9 (2018: 3,7) bewertet. Interessant: wegen Konflikten mit Kfz gibt es die Note 3,9, wegen Konflikten mit Fußgängern aber auch schon eine 3,4. Nur 42 Prozent sehen sich laut aktueller Umfrage auf dem Rad als gleichwertige Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr akzeptiert, das sogenannte „Fahren im Mischverkehr mit Kfz“ wird mit 4,2 bewertet. 56 Prozent geben laut ADFC an, regelmäßig zu knapp und gefährlich von Autos überholt zu werden.

Parkende Autos auf Radwegen vermiesen Radfahrern immer wieder mal die Tour in Delitzsch (Symbolfoto). Quelle: Wolfgang Sens

Auch laut der letzten großen Umfrage vor zwei Jahren waren und sind es solche Dinge, Falschparker und der Raddiebstahl, die das Rad-Vergnügen in Delitzsch schmälern. Diesmal berichten zwei Drittel der Befragten in Delitzsch, dass Falschparker auf Radwegen häufig geduldet würden. 81 Prozent der Befragten sehen Fahrradklau als großes Problem – das sind laut ADFC 16 Prozentpunkte mehr als im landesweiten Schnitt. Vor zwei Jahren fanden 88 Prozent der Delitzscher, dass Fahrraddiebstahl ein großes Problem ist – 2018 und 2020 gab es für dieses Feld jeweils die Note 5. 50 Prozent der Delitzscher wünschen sich mehr diebstahlsichere Abstellanlagen für ihre Räder.

Radwege zu schmal?

75 Prozent in Delitzsch geben an, unzufrieden mit der Breite der Radwege zu sein. Damit schneidet Delitzsch bei dieser Fragestellung 14 Prozentpunkte schlechter ab als 2018. 52 Prozent kritisieren die Oberflächenqualität ihrer Wege als mangelhaft. 58 Prozent der Befragten Delitzscher vermissen eine angemessene Radförderung und damit 13 Prozentpunkte mehr als noch 2018. Die Menschen wollen mehr Wege mit dem Rad zurücklegen.

Das Gute vergisst der Delitzscher nicht: Im sachsenweiten Vergleich sind die Delitzscher überdurchschnittlich zufrieden mit der Reinigung der Wege, dem Winterdienst und der Wegweisung. Zudem gaben 84 Prozent der Befragten an, dass Radfahren von jung bis alt in ihre Stadt gut möglich sein soll.

ADFC sieht Handlungsbedarf

ADFC-Geschäftsführer Konrad Krause betont den kontinuierlichen Handlungsbedarf in Delitzsch: „Beim Fahrradboom der letzten Jahre handelt es sich um einen anhaltenden Trend, den die Pandemie im vergangenen Jahr zusätzlich verstärkt hat. Die Kommunalpolitik darf diese Entwicklung nicht verschlafen. Delitzsch hat sich bei einigen Fragestellungen verbessert, doch das ist nicht genug.“ Das Fahrrad hat mit der Corona-Pandemie als Verkehrsmittel an Bedeutung gewonnen – 56 Prozent der Delitzscher bestätigten diese Tendenz. 47 Prozent der Befragten in Delitzsch gaben an, während der Corona-Pandemie mit dem Rad neue Ziele in der Umgebung entdeckt zu haben.

Größte Umfrage zum Fahrradklima weltweit

Der Fahrradklima-Test ist die größte Umfrage zum Fahrradklima weltweit und wird seit 2012 alle zwei Jahre durchgeführt. Er umfasst 27 Fragen. Zwischen September und November 2020 konnten Radfahrende deutschlandweit ihre Meinung zu den Radverkehrsbedingungen in ihrer Stadt äußern. 2020 bewerteten in Delitzsch rund 150 Personen ihre Stadt nach Fahrradkriterien, bei der letzten Umfrage waren es noch mehr als 170 Teilnehmer und damit so viele wie noch nie. 2016 waren es 77. 2014 gab es 25 Teilnehmer und 2012 nur 4. Damit schaffte es Delitzsch nicht einmal ins Ranking.

Von cj/PM