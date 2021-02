Delitzsch

Der Delitzscher Carneval Verein (DCV) kann auf eine 28-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken. Bisher gab es noch keine fünfte Jahreszeit ohne karnevalistisches Treiben. Der Karneval 2021 soll auch nicht völlig ins Wasser fallen. Aber er wird anders. Nicht allein bei den Delitzschern.

Der DCV hat sich eine Gebrauchsanleitung für den Fasching 2021 ausgedacht: An erster Stelle heißt es, die Umgebung zu schmücken: „Last uns gemeinsam vom 11. bis zum 15. Februar Fenster, Türen, Tische, Autos, Fahrräder, Wohnzimmer mit Luftballons, Girlanden oder Luftschlangen schmücken“, so Stefan Dathe, der DCV-Vorsitzende. „Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.“ Außerdem könnte es helfen, das Lieblingslied auf laut zu stellen und abzutanzen und andere Familienmitglieder dazu anzuregen.

Beim Karnevalslauf mitmachen

Weiterhin wird geraten, sich zum Karnevalslauf auf der Website www.lauf-weiter.de anzumelden. Es sollte sich also niemand wundern, wenn er zwischen dem 13. und 15. Februar Faschingsfans verkleidet und mit Laufschuhen an den Füßen im öffentlichen Raum erblickt. Sie nehmen am Karnevalslauf 2021 teil. Das alles wird dann online überwacht hochgeladen und beurkundet. Strecken zwischen 5 und 15 Kilometern stehen zur Wahl.

Wenn jetzt jemand tatsächlich mehr Zeit hat als sonst, kann man sich vielleicht auch damit befassen, selbst frische Pfannkuchen, frische „Berliner“ zu backen. Der DCV hat auch das passende Rezept auf der Facebook-Seite und ruft auf: „Teilt unsere Aktionen mit uns. Postet eure Videos und Fotos auf unserer Facebookseite.“

Alte Bilder auf Whatsapp

Die Krostitzer Karnevalisten haben dieser Tage per Whatsapp Fasching gefeiert und einfach alte Bilder herumgeschickt, erzählt Steffen Richter vom Elferrat. „Das war eine schöne Aktion.“ Normalerweise wäre am Wochenende die erste Faschingsveranstaltung gelaufen, stünde am Sonnabend die nächste bevor. „Vor dem Lockdown hatten wir noch eine Sitzung, auf Lockerungen im Januar gehofft und die Möglichkeit, irgendetwas im kleinen Kreis auf die Beine zu stellen. Das geht nun natürlich nicht. Vielleicht gibt es einen Sommer-Fasching oder wir hoffen einfach aufs nächste Jahr.“

Fasching ist wichtig

Das Faschingstreiben in irgendeiner Form ist gerade jetzt für Kinder wichtig. In den Kitas läuft aktuell noch die Notbetreuung, aber es wird auf Lockerungen gehofft. So auch im Hort Rosengarten der Delitzscher Diesterweg-Grundschule: „Wir wollen das noch beraten. Denn wir wollen das nicht in der Notbetreuung machen, sondern dann, wenn alle Kinder wieder da sind“, so Erzieher Julius Fritsche zum Thema Fasching. Wenn tatsächlich ein eingeschränkter Regelbetrieb eingeführt wird, könnten die Kinder wieder in Gruppen zusammenkommen. „Aber das steht noch in den Sternen“, so Fritsche. Für die Kinder steht im Vordergrund, dass sich alle verkleiden. „Ich denke, für sie ist es wichtig, dass solche festen Ereignisse in irgendeiner Weise stattfinden. Wenn schon ansonsten die Ausnahmesituation herrscht“, stellt der Erzieher fest. „Das Leben steht ja nicht still. Es ist nur die Frage, wie man es macht.“

Von Heike Liesaus