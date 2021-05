Delitzscher gehen gegen Müllecken vor

Delitzsch

Mit Handschuhen, Greifer, Warnwesten und Mülltüten ging es durch die Delitzscher Innenstadt: Die Frühjahrsputz-Aktion der Stadt Delitzsch mit der Werbegemeinschaft ist zur festen Tradition geworden. Allerdings fand sie diesmal später statt als sonst und der Kreis der Teilnehmenden war aufgrund der Corona-Bedingungen eingeschränkt. Was aber nichts am Anliegen ändert: Durch das gute Beispiel andere zum Mitmachen motivieren.

„Themen wie Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit spielen eine immer größere Rolle“, so Alexander Lorenz, Referatsleiter Wirtschaftsförderung und Tourismus in der Stadtverwaltung. Es sei einfach auch zu wünschen, dass sich ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt, das es ermöglicht, mal selbst zuzugreifen, wenn ein Müllstück auf dem Weg stört. Die Aktion in der Innenstadt sollte aber auch anderweitig für Aufbruch stehen, so Lorenz: „Sie soll zeigen: Wir machen für euch sauber. Kommt wieder in die Innenstadt, wenn der Lockdown beendet ist.“

Und es gibt in Delitzsch immer mehr Initiativen, die sich für die Umwelt engagieren. „Wie vergangenes Jahr möchte ich auch dieses Jahr eine Müllsammelaktion in unserer Stadt organisieren. Lasst unsere Stadt gemeinsam etwas sauberer und schöner werden. Lasst uns zeigen, dass Delitzscher eben nicht nur meckern können“, postet zum Beispiel Nick Hartig, der bereits einen Gemeinschaftsgarten in der Anlage am Stadtpark gründete, einen Aufruf in der Delitzscher Facebook-Gruppe. „Tatsächlich macht die Sache sogar Spaß und mit etwas Glück lernt man neue Menschen kennen, mit welchen sogar Freundschaften entstehen können. Das einzige, was ihr mitbringen müsst, ist gute Laune und ein paar Handschuhe. Müllsäcke sowie Wasser für den Durst zwischendurch werden gestellt. Wer hat, kann einen Müllgreifer mitbringen.“

Bürgermelder funktioniert

Der Termin ist noch nicht festgelegt. Zwei waren zur Auswahl gestellt, entweder Sonnabend, den 5. Juni, oder Sonntag, den 13. Juni. „Das unterstützen wir gerne“, erklärt auch Matthias Ulrich, Vorstandsvorsitzender der BI Menschenskinder. „Wir wollen Müllsäcke und Getränke stellen, ein bisschen Versorgung machen.“ Es gehe ja um das gemeinschaftliche Erlebnis. „Aber die Stadt ist gut hinterher, was Vandalismus und Müllablagerungen anbelangt. Der Bürgermelder funktioniert gut. Da wird relativ fix reagiert.“ Seit einiger Zeit ist diese Plattform auf der Website der Stadt eingerichtet, auf der Mängel eingestellt werden können.

Selbst anpacken

Jana Eckert hat selbst schon mal eine Müllsammelaktion im Delitzscher Osten organisiert. Sie hatte es auch für dieses Jahr im Blick, aber aufgrund der Corona-Bestimmungen Abstand genommen. Es wird natürlich von der Servicegesellschaft regelmäßig in der Stadt geputzt. Aber in den Außenregionen bleibt viel liegen. Sie will sich nicht darüber ärgern, dass oft Müll in der Landschaft landet, sondern lieber selbst zugreifen. Da nimmt sie einfach eine Tüte für Müll mit zum Spazierengehen und sie will sich an der Aktion im Juni beteiligen.

Auch am Werbeliner See musste eine im März geplante Müllsammelaktion wegen steigender Inzidenzzahlen abgesagt werden. Aber ganz und gar vergessen ist sie nicht. „Wir wollen sie nun im Spätsommer/Herbst durchführen“, erklärt Heike Franke vom Projektbüro des Naturschutzgebietes im früheren Tagebau Delitzsch Südwest. Denn jetzt brüten erst einmal die Vögel.

