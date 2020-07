Delitzscher holen sich ihre Abi-Zeugnisse im Leipziger RB-Stadion ab

Delitzsch

Frank Werner, Leiter des Delitzscher Ehrenberg-Gymnasiums, macht keinen Hehl daraus, dass er den 2020er Abitur-Jahrgang für ganz besonderes hält. Nicht allein wegen der speziellen Corona-Bedingungen, sondern wegen der Leistungen. Aber werden die 97 Absolventen mit der Zeugnisausgabe garantiert einen Extraplatz in der Schulgeschichte erobern: Sie bekommen die Noten-Papiere am Mittwoch im Leipziger RB-Stadion.

450 Teilnehmer

Anna-Lena Drescher, Celine Winkler, Charlott Fährmann gehören zu den Absolventinnen. Sie kümmerten sich mit um die Organisation. Jeder Absolvent kann drei Teilnehmer mitbringen. Das heißt: Alle Eltern und vielleicht noch ein Geschwisterkind, Großelternteil oder andere Freunde, Anverwandte können mit und Lehrer ebenfalls. Es muss keine separaten Durchgänge geben. Alle zusammen haben mit genügend Abstand auf den Tribünen Platz. Die Zeugnisse gibt es im VIP-Bereich. Nicht das gesamte Rund wird gefüllt, um Sichtkontakt zu wahren. 450 Menschen kommen so zur Zeugnisausgabe zusammen, so viele wie sonst auch.

Freiluft und überdacht

Die eigene Turnhalle sei für den Schulleiter jedenfalls nicht infrage gekommen. „’Nur über meine Leiche’, hat er gesagt“, erzählen die 18-Jährigen lachend. „Da sind die Kinder seit der fünften Klasse durchgehüpft. Das ist und bleibt eine Sporthalle“, ergänzt er. Zu den Auswahl-Kriterien, die angelegt wurden, gehörte neben Freiluft, Platz für Abstand und trotzdem festlich auch „überdacht“. Denn es könnte ja regnen. Da sei in der Runde halt irgendwann das Leipziger Stadion ins Spiel gekommen. Es soll der Direx selbst gewesen sein, aus dessen Richtung die Idee kam. Innerhalb von 48 Stunden war die Sache dann entschieden. „Das Stadion haben wir mietfrei, aber das Rundherum wie die Sicherheit kostet natürlich etwas“, so Frank Werner. Der Rest war Organisationsarbeit. Und nun kann die Zeugnisausgabe an diesem Mittwoch ab 18 Uhr laufen.

Von Heike Liesaus