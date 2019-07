Delitzsch

Ständig blinkt und klingt das Handy. Themen sind zu besprechen, Fotos zu wählen, Pläne zu machen. Redaktionsalltag eben. Arbeit, die für die drei Delitzscher Simone Ewald, Kathleen Strauch und Steve Reuscher ein Hobby ist, aus dem eine deutschlandweit beliebte Plattform werden soll.

*** tierisch Schönes Grün *** Das grüne Heupferd (Tettigonia viridissima), ist mit bis zu 4 cm eine der größten... Gepostet von Schönes Grün am Dienstag, 9. Juli 2019

Die drei Freunde betreiben die Internetplattform „Schönes Grün“, mit der sie bei Facebook und Instagram Tipps, Tricks und Ratschläge rund ums Gärtnern geben. Es gibt aber keine ausschweifenden Texte mit Fachidiotie, sondern kurze und knackige Infos, die auf den Punkt geschrieben auch weiterhelfen können, wenn man im Gartencenter schon fast mit der Pflanze an der Kasse steht. „Schönes Grün“ soll zeigen, dass Gärtnern kein Hexenwerk ist. „Wir schreiben für genauso Wald- und Wiesengärtner wie uns“, schmunzelt Simone Ewald.

„Wir hatten immer schon mal rumgesponnen, dass wir sowas machen könnten“, erinnert sich Steve Reuscher an erste Ideen mit der in Delitzsch bekannten Tierschützerin und Spät-Abiturientin Simone Ewald. Als die im Herbst 2017 gerade mit ihrem Mann im Urlaub war, wurde durch Zufall Ernst – quer über den Kontinent flogen die Whatsapp zwischen Simone Ewald und ihrem Kumpel hin und her. „Schönes Grün“ war geboren, das Konzept wurde ausgearbeitet, Rubriken wie „Pflanzen-Abc“ oder „Was Opa schon wusste ...“ entwickelt. „Wir haben die Seite gemacht, die wir selbst uns immer gewünscht hätten“, sagt Simone Ewald. Bald stieß mit der gelernten Fotografin Kathleen Strauch die Dritte im Bunde dazu. Seit knapp anderthalb Jahren nun gibt es regelmäßig Neues auf Facebook und Instagram.

Jede Menge Arbeit steckt dahinter. Monatlich wird ein Plan erstellt, welche Posts zu welchen Themen wann erscheinen. Regelmäßig treffen sich die drei „Schönes Grün“-Macher persönlich, einmal monatlich gibt es einen „Betriebsausflug“ zum Beispiel zu einer Messe, ansonsten wird über das Handy Kontakt gehalten. „Unser Blog ist schon ein Hobby, das viel Zeit kostet“, antworten die drei wie aus einem Mund. Die Fotos für die sozialen Netzwerke werden alle im 2500 Quadratmeter-Traumgarten von Simone Ewald nahe des Oberen Bahnhofs gemacht. Dort herrscht der naturnahe Anspruch, den die drei auch im Internet vermitteln, Chemie wird nicht eingesetzt. Im nächsten Jahr ist „Schönes Grün“ mit diesem Garten beim Tag der offenen Gartentür in Delitzsch dabei.

Von Christine Jacob