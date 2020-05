Delitzscher reagieren im Netz gelassener auf Corona-Maßnahmen

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch hat nach zwei Monaten im Eindruck von Corona und allem, was damit einhergeht nun scheinbar mit mehr Frieden auch im Internet zu tun. Während es zu Beginn der Krise noch kräftig Ärger für die Verwaltung und ihre Entscheidungen hagelte, ist nun mehr Ruhe.

Im März gab es noch Shitstorm

Rückblick: Als die Stadtverwaltung Delitzsch am 10. März – da ist Deutschland insgesamt nur noch wenige Tage vom Lockdown entfernt – vorsorglich die Nacht der Türme aus Gründen der Corona-Prävention absagt, hagelt es vor allem im Internet Unverständnis. Ein regelrechter Shitstorm, das lawinenartige Auftreten negativer und beleidigender Kritik, überkommt das zwei Personen kleine Team der Öffentlichkeitsarbeit. Um die 100 größtenteils negative Kommentare sammeln sich bei Facebook. Tenor: man könne es auch übertreiben, die Stadt reagiere über, es sei nicht nachvollziehbar, warum man die Türme nicht besuchen darf und in anderen Städten zum Beispiel Fußballspiele mit mehreren zehntausend Zuschauern ausgetragen werden. Irgendwann muss die Verwaltung entgegen ihres sonstigen Verhaltens bei Facebook tatsächlich beginnen, einige zu löschen – zu beleidigend und unsachlich geht es zu.

Stadtfestabsage läuft ruhiger

Ähnliches erwartete man nun für die Absage des Stadtfestes, zu der sich Stadtverwaltung und Veranstaltungs-GmbH für dieses Jahr durchringen mussten und die offizielle Verkündung weit hinaus schoben. Dass das Stadtfest ausfällt bedauern nicht nur Vereine, die gerne aufgetreten wären, sondern natürlich auch Gäste. Der befürchtete Shitstorm aber blieb bislang aus, zum allergrößten Teil herrscht Verständnis. Letztlich war den meisten wohl schon mit der Empfehlung der Bundesregierung klar, was Sache ist: Großveranstaltungen dürfen aufgrund der Corona-Pandemie bis zum 31. August nicht stattfinden.

Weniger Negativität und Beleidigung

Doch der positive Trend bezieht sich nicht nur auf Absagen. In einschlägigen Gruppen bei Facebook gehen die Diskussionen mitunter nach wie vor noch deutlich ab, die Stadtverwaltung hat auf ihren offiziellen Auftritten bei Facebook und Instagram nun aber deutlich weniger mit Negativität zu tun. „Es ist teilweise sogar ruhiger als vor Corona und dem Anfang der Krise“, berichtet Christian Maurer vom Referat Öffentlichkeitsarbeit. Meist herrsche nun, von Ausnahmen abgesehen, ein sachlicher Austausch. Seit Mitte März hält die Stadtverwaltung ihre Bürger mit einem täglichen Corona-Newsletter mit Statistiken zu Infektionszahlen, Kurz-Infos über aktuelle Verordnungen und konkrete Anlaufstellen auf der Stadtseite www.delitzsch.de auf dem Laufenden. Von Einzelfällen abgesehen, die zum Beispiel die Bekanntgabe von Identitäten der Corona-Erkrankten forderten, ist der Tonfall in den Kommentaren dazu ebenfalls vernünftig und sachlich. Nur zwei, drei Verschwörungstheoretiker würden immer mal auftreten, so Christian Maurer. Ansonsten wird viel zu den Verordnungen nachgefragt oder sich sachlich ausgetauscht.

Gänzlich entspannter läuft es dann bei Instagram, wo deutlich die positiven Seiten der Stadt mit schönen Fotos im Vordergrund stehen und Negativkommentare die absolute Ausnahme sind.

