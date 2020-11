Delitzscher recherchiert für seinen Roman über Naziverbrechen

Delitzsch

Es ist bereits der vierte Roman, an dem der Delitzscher Jens Frieß derzeit arbeitet. Und es ist schon jetzt klar, dass es sein umfangreichster wird. Seine Nachforschungen führen ihn auch ins Berliner Bundesarchiv. „Ich sitze hier kopfschüttelnd und lese Schreckliches im Original. Wie viele Menschen vom Verwaltungsmassenmord wussten und eigene Ideen zum Morden entwickelten ist unfassbar“, schreibt er zum Selfie, das er während seiner Recherche auf Facebook sendet.

Ausgangspunkt war das Schicksal einer Frau, die zu frühen DDR-Zeiten in die Psychiatrie kam, und der Gedanke: Pfleger damals mussten vielfach bereits zu Nazizeiten im Einsatz gewesen sein, mussten das systematische Töten von Kranken miterlebt und mitgetragen haben. In diesem Zusammenhang stieß er auch auf Christian Wirth, der als SS-Sturmbannführer nicht nur maßgeblich an der Organisation dieser Massenmorde beteiligt war, sondern zudem Inspekteur von Lagern für die systematische Vernichtung der Juden und Roma in Polen war.

Menschen im Nazi-Regime

Jens Frieß geht der Frage nach, wie Menschen innerhalb dieses Systems funktionierten, es mitgestalteten. Aber wie kommen Menschen dazu, ihren Geist dafür einzusetzen, Millionen Menschenleben effizient zu vernichten?

Der 58-Jährige leitet das Delitzscher Averosa-Institut, das in Sachen Qualität in der Pflege berät. Seine Romane veröffentlicht er unter dem Pseudonym John Wyttmark. Im Februar erschien „Die Russen kamen mit dem Krieg - Die Vertreibung der kleinen Waise Irma Töpfer aus Schlesien“, im vorigen Jahr „Lokführer der Todeszüge“.

Jens Frieß ist nicht allein im Berliner Archiv unterwegs. Viele Akten lagern zum Beispiel in Frankfurt am Main. Schon jetzt hat er 600 Seiten geschrieben. Im nächsten Jahr wird hoffentlich wieder die Reise nach Polen möglich sein. Der Roman „Costermano - das Leben des Christian Wirth“ soll 2022 erscheinen.

