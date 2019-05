Delitzsch

Das Jugendrotkreuz Sachsen ( JRK) hat Delitzsch als Austragungsort für seinen diesjährigen Landeswettbewerb auserkoren. In der Loberstadt werden am 15. Juni die Vergleiche in der Altersstufe I und III ausgetragen. Somit messen hier die Sechs- bis Zwölfjährigen sowie die 17- bis 27-Jährigen ihre Kräfte. Bei der Delitzsch-Premiere 2016 war die Altersklasse II in der Loberstadt zu Gast.

Diesmal werden circa 120 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus insgesamt zehn DRK-Kreisverbänden erwartet, die am Wettbewerb teilnehmen. Dazu kommen noch die Helfer aus Delitzsch sowie aus ganz Sachsen, deren Unterstützung die Veranstaltung erst möglich macht.

Motto ist gefunden

„Wir haben unser Motto gefunden: ,Wenn Du alleine stehst – in der Gemeinschaft geht’s! Unterwegs in der Genossenschaftsstadt Delitzsch’“, erklärt Mike Teutschbein vom DRK-Kreisverband Delitzsch. So werden die Kinder und Jugendlichen am 15. Juni auf den Pfaden von Genossenschafts-Urvater Hermann Schulze-Delitzsch einen Stationen-Parcours im gesamten Stadtgebiet ablaufen, auf dem sie ihr Wissen und ihre Fertigkeiten in Erster Hilfe, im sozialen Bereich, im Rotkreuz-Wesen, im musisch-kulturellen Bereich sowie bei Sport und Spiel unter Beweis stellen.

Theorie und Kultur

Es geht also nicht allein um die Fertigkeiten beim Retten, sondern auch um vieles andere, zum Beispiel um die Entwicklung, die Ziele und Grundsätze des Roten Kreuzes. „Im musisch-kulturellen Bereich wurde in der Einladung auch eine Vorbereitungsaufgabe gestellt“, ist von Astrid Sturm, Bildungsreferentin beim Landesverband, zu erfahren. So können die Gruppen auch mit kleinen Theaterstücken oder einem selbst kreiertem Kunstobjekt Punkte holen. Hauptquartier wird die Erasmus-Schmidt-Schule im Delitzscher Norden sein. Von dort aus geht es auch in die Loberaue, auf die Schlosswiese und in die Altstadt.

Aktion “Rote Hand“

An diesem Tag soll zudem auf dem Roßplatz die Aktion „Deine Hand zählt – kein Einsatz von Kindern als Soldaten“ stattfinden. Von 10 bis 15 Uhr ruft der DRK-Kreisverband im Rahmen des Jugendrotkreuz-Landeswettbewerbs alle Delitzscher auf, sich mit ihrem Handabdruck gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten zu positionieren. Das JRK Sachsen unterstützt im Rahmen der Kampagne „Was geht mit Menschlichkeit?“ die Initiative „Rote Hand“ des Deutschen Bündnisses Kindersoldaten.

Die Jugendlichen fordern dabei von der deutschen Politik unter anderem auch den Stopp aller deutschen Rüstungsexporte. Außerdem sollte politisches Asyl für Kindersoldaten, die vor einer Rekrutierung geflohen sind, gewährt werden. Die Friedenserziehung sei verbindlich in den Lehrplänen festzulegen. Es sollten mehr staatliche Mittel für Präventions- und Reintegrationsprogramme für Kindersoldaten bereitgestellt werden. Aber ebenso wird der Stopp der Rekrutierung 17-Jähriger in die Bundeswehr gefordert. Die Werbung der Bundeswehr, die sich gezielt an Minderjährige richtet, soll gestoppt werden. „Alle gesammelten Handabdrücke werden im Anschluss an die Aktion an einen sächsischen Vertreter der Politik übergeben“, erklärt Mike Teutschbein.

Von Heike Liesaus