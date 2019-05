DELITZSCH

Genüsslich probieren Christian Lerz und Maria Beckert den Flammlachs und kosten gleich noch den Backfisch am Reibitzer Fischereistand von Regionalvermarkter Marcel Reinhardt. Das Pärchen aus Bad Düben ist ebenso gut gelaunt wie das Pärchen hinter der Verkaufstheke. Warum auch nicht, denn am Wochenende standen ja die positiven Sinnesfreuden und das körperliche und geistige Wohlergehen im Vordergrund auf dem Delitzscher Marktplatz.

Zur Galerie Am Wochenende war in der Loberstadt das große Schlemmen angesagt.

Schon am Honigstand hatten die beiden Bad Dübener die ersten Leckereien für sich entdeckt und probierten Honig mit Chili und entschieden sich dann zum Kauf von Honig mit Nougatnote „Wir sind heute das erste Mal hier, hauptsächlich weil wir Hunger haben und sind gleich zu Beginn unseres Besuches fündig geworden“, erklären beide, bevor sie dann später bei Flammlachs und Co. selbigen stillen können.

Bei Christian Mauerer laufen die Fäden für den 5. Frühlings- und Genussmarkt zusammen. Er freute sich, dass er den tausenden Besuchern über 100 Händlerstände präsentieren konnte, die Haus- und Handgemachtes zum Verkauf anboten und auch mit eher seltenen Genüssen und Köstlichkeiten aufwarteten. Von Kräutersenf-Nudeln über feinste Pralinés bis hin zu italienischen Spezialitäten, osteuropäischen Leckereien und orientalischen Süßgebäck, gesundem Naschwerk und vitaminhaltigen Getränken und Speisen, deftigen Pfannen oder gutsortierten Kräutern- und Gewürzwaren, besonderen Fleischvarianten wie Strauß, Krokodil, Fisch und Wild war für jeden Geschmack etwas dabei. Wer sich an genügenden Speis und Trank sattgegessen, -gekostet und gekauft hatte, dem blieb noch das Sattsehen und -hören. Ob filigrane Seifen, duftende Körperöle, mystischer Schmuck, ausgesuchte Blumen und Gärtnerangebote, die den Frühling ins Haus oder den Garten holen, Korbwaren, die vor Ort hergestellt wurden, handgeschneiderte Frühlingskleidung – kurz alles, was das Herz begehrte, fand der interessierte Kunde vor.

Buntes Holzmobil verzaubert

Die jüngsten Besucher ließen sich von dem bunten Holzmobil verzaubern und spielten, kegelten oder murmelten nach Herzenslust. Am Sonntagnachmittag musizierte ein Trio junger Instrumentalisten klassische Frühlingsklänge. Matthias Gorges deckte sich nicht nur mit leckeren Karamellpralinen ein „Ich habe heute hier Krokodilfleisch probiert, das ist schon etwas besonders im Geschmack“, erzählte er, nachdem er auch die süßen Köstlichkeiten von Annika Ivers am Stand der Genussbotschaft in der Tasche verstaute.

Beeindruckt von riesigem Markttreiben

Das spezielle Angebot überzeugte auch Sandra Zander: „Ich bin sehr beeindruckt von diesem riesigen Markttreiben. Überall kann man kosten und probieren. Auch das regionale Angebot ist sehr gut ausgewählt“, resümiert die Leipzigerin. Eine Organisation eines so großen Marktes ist nicht in kurzer Zeit getan, sondern zeitaufwendig geplant. Schön auch, dass die Mitarbeiter der Servicegesellschaft dafür sorgten, dass sich an beiden Tagen der Markt den Gästen so sauber präsentierte. Einmal mehr hat sich die Loberstadt von ihrer Sonnenseite gezeigt.

Von Anke Herold