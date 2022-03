Delitzscher spenden für Geflüchtete im Reibitzer Schullandheim

Reibitz

Zufriedene Gesichter bei den Mitgliedern des Delitzscher Jugendparlaments: Nach einer kurzen zweistündigen Aktion stapeln sich im Lieferwagen viele Kisten, mit dem, was Delitzscher auf den Parkplatz vor der Erasmus-Schmidt-Oberschule im Delitzscher Norden brachten. Am Mittwochnachmittag konnten dort Spenden für die Menschen abgegeben werden, die dieser Tage im Schullandheim Reibitz erwartet werden. Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchteten.

Lesen Sie auch:

Delitzsch bereitet sich auf Geflüchtete aus der Ukraine vor

Delitzsch-Eilenburg-Düben: So helfen die Menschen den Ukrainern

Trotz Terminvergabe: Weiter großer Andrang am Neuen Rathaus Leipzig

Noch ist nicht klar, wann genau sie kommen, wie viele Erwachsene, wie viele Kinder es sein werden, welche Altersgruppen. Zuerst war von 50, nun ist von 100 Geflüchteten die Rede. Noch ist oft nicht ganz klar, was genau gebraucht wird. „Alles, was normalerweise im Bad steht“, sagte SPD-Kreistagsmitglied Heiko Wittig zum Bedarf dieser Aktion. Es wurde alles abgegeben, vom Wattestäbchen über Zahnbürsten bis zur Windel. Auch Spielzeug war gefragt.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Unsere Mama hat uns erzählt, dass heute an der Schule meiner Schwester Spendenaktion ist“, erklärte der neunjährige Lukas. Er war mit Mutter Stefanie Gymbel und Schwester Anna Lena (15) gekommen. Zuvor hatten sie, an den Papiertüten war’s zu sehen, bei einem Drogeriemarkt in Delitzsch extra eingekauft. Die Kinder durften mit aussuchen. Stefanie Gymbel ist zudem Psychologin, würde gern Hilfe für Geflüchtete anbieten. Eine Familie fuhr mit einem Auto voller Spielsachen vor, aus denen die Kinder herausgewachsen waren: „Wir hoffen, dass ihr das brauchen könnt.“

Was ist nötig?

Denn alles kann tatsächlich nicht verwertet werden. Vorerst kamen nur die Hygieneartikel und Spielsachen in den Transporter, mit dem der Wannewitzer Marcel Höppner die Spenden nach Reibitz bringt. Zwei Frauen hatten auch Bekleidung und Schuhe eingepackt. Doch diese mussten erstmal dankend abgelehnt und auf eventuelle spätere Nachfrage vertröstet werden. Im Schullandheim gibt es keine Lagermöglichkeiten. Aber vielleicht werden die Sachen noch gebraucht.

Für Hilfsangebote haben Landkreis und Stadt Delitzsch extra E-Mail-Adressen eingerichtet: ukraine@lra-nordsachsen.de und ukraine@delitzsch.de

Von Heike Liesaus