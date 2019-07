Delitzsch

Einen besonderen Traum hat sich der Delitzscher Thomas Gericke erfüllt. In seinem Campingurlaub in Brixen hat der Angestellte sein Alphorn mitgenommen und es mitten auf dem Gardasee angestimmt, um die besonderen Klänge dieses Instruments weit über den See zu tragen.

Der Delitzscher Thomas Gericke hat mit seinem Alphorn auf dem Gardasee gespielt Quelle: privat

Delitzscher Musikmultitalent

Musik hat immer eine große Rolle im Leben von Thomas Gericke gespielt, er war unter anderem im Marinemusikkorps. Schon fast 20 Jahre ist der 52-Jährige aus dem Ortsteil Schenkenberg bei den Delitzscher Stadtmusikanten aktiv, er hat zudem schon in einigen Delitzscher Bands gespielt und gehört aktuell zur Delitzscher Irish-Band Rambles, wo er als Multitalent für Banjo, Gitarre und Gesang steht.

Der Blasmusik verbunden

Blasmusik liegt ihm sehr am Herzen, weshalb er das Blaswerk Leipzig mitbegründete. Er hat auch mit dem Frischluft-Projekt schon in Australien gespielt, was ihm einen Bericht im Sydney Morning Herald einbrachte. Alphorn spielt Thomas Gericke seit etwa drei Jahren. Ob Thomas Gericke der erste Delitzscher ist, der Alphorn auf dem Gardasee gespielt hat, ist nicht überliefert – sehr wahrscheinlich aber ist er einer von nur ganz wenigen.

Von cj