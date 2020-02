Delitzscher überreichen Petition pro Sportbad

Delitzsch

Mit dem Titel „ Petition Pro Sportbad ist erfolgreich“ kündigt die vor wenigen Wochen gegründete Bürgerinitiative (BI) Pro Sportbad jenes Papier an, das sie am Donnerstag im Stadtrat überreichen will. Dort nämlich wird an diesem Abend entschieden, ob die Planungen zu solch einem Sportbad in der Sachsenstraße aus Finanzgründen beerdigt werden. Ein entsprechender Antrag liegt vor, zudem ein Gegenantrag zu diesem.

Zahlreiche Unterschriften

Bis zum Dienstag unterschrieben laut der BI Pro Sportbad über 800 Befürworter die Petition für den Bau des Sportbades. „Davon unterschrieben 579 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Delitzsch die Petition“, teilt die BI mit, „damit wurde das kommunale Quorum erreicht und der Stadtrat ist offiziell aufgefordert, sich mit dem Anliegen der Petition zu beschäftigen.“ Das ursprüngliche Sammelziel waren 500 Unterschriften. „Damit ist klar, dass sich eine große Anzahl Delitzscher ein familienfreundliches Bad wünscht. Wir fordern den Stadtrat auf, die Pläne nicht zu beerdigen und den fairen Variantenvergleich zu ermöglichen“, sagt Oliver Klemm, Mitbegründer der BI Pro Sportbad. Die Unterschriften werden dem Oberbürgermeister am Donnerstag zum Stadtrat übergeben.

Petition wird geprüft

Dieser kündigt an, dass diese Petition dann zunächst geprüft werden soll. Die Erfahrung ist: Geschehen ist dies in der Vergangenheit bereits mit einigen anderen Petitionen. Mehr nicht.

Von cj