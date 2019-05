Delitzsch

Teppich-Eck-Halle – so heißt der Zweckbau an der Beerendorfer Straße/Ecke Johannes-R.-Becher-Straße noch immer bei den meisten Delitzschern. Dabei ist der Teppich-Handel, der an der Rückfassade noch die typischen bunten Punkte hinterlassen hat, dort längst ausgezogen. Zwischenzeitlich hatte hier noch ein Schnäppchenmarkt mit den Insignien H&T residiert. Aber auch das ist schon ein paar Jahre her. Der Zweckbau aus Stahl, Glas, Beton und Profilblechverkleidung, der genau vor einem halben Jahrhundert eröffnet wurde, bietet ein verlassenes Bild. Er soll abgerissen werden. Und ein Neubau entstehen.

Einrichtungshaus eröffnet 1969

Für Ingrid Freudenthal, Jahrgang 1939, verbinden sich damit besondere Erinnerungen: Ihr Vater, Martin Seidel, war derjenige, der das Kontaktring-Einrichtungshaus bei der Eröffnung leitete. „Das war damals wirklich ein Anziehungspunkt. Denn viele junge Leute richteten ihre Wohnungen in Delitzsch ein. Sie hatten damals die Ehekredite und sie brauchten Möbel“, erzählt die Seniorin. Die Delitzscherin hat auch alte Fotos mitgebracht, die zeigen, wie es im Kontaktring-Haus damals aussah: Da wurden die typischen Möbelsysteme mit Leitern angeboten, wurden Kaffeetafeln mit den typischen Polster-Drehsesseln auf Metallfüßen umstellt. Auf einer Werbeseite in der damaligen LVZ, die ein Jahr nach der Eröffnung extra zur Feier „21 Jahre Deutsche Demokratische Republik“ geschaltet wurde, werden die Leistungen der verschiedenen Kontaktring-Filialen in der Stadt vorgestellt, so auch Martin Seidel. Auch die Öffnungszeiten sind zu lesen: Zwischen 13 und 15 Uhr war das Geschäft zu und dann wieder nach 18 Uhr. Nur freitags war bis 19 Uhr und nur einmal im Monat auch sonnabends geöffnet.

Ohne Trennungsschmerz

Nicht allein Ingrid Freudenthal erinnert sich. „Das war doch klasse hier“, sagt eine Endfünfzigerin lachend, die gerade am Spargel-Büdchen, das derzeit vor der Halle aufgestellt ist, Gemüse kauft: „Damals wusste man halt, dass es nur eine bestimmte Küche gibt. Bei den Möbeln, die ich jetzt gekauft habe, hatte ich auch drei Monate Wartezeit.“ Aber auch sie trennt sich ohne Wehmut von dem typischen Bau aus DDR-Zeiten. An dessen Stelle soll nun das „Wohnpalais Beerendorf-Delitzsch“ gebaut werden. 47 Wohnungen für alle Generationen sowie Arztpraxen im Erdgeschoss und ein Café sollen entstehen.

Von Heike Liesaus