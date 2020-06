Delitzscher wollen Schwaneninseln im Wallgraben erhalten

Delitzsch

Eine Insel ist schon weg. Die zweite Schwaneninsel sehen die Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) Grünes Delitzsch in Gefahr. So kommt es nun wie schon bei den gefällten Bäumen entlang des Gewässers wieder zu Diskussionen rund um die Sanierung des Wallgrabens.

Wallgraben-Sanierung läuft

Derzeit ist davon auszugehen, dass mindestens eine dieser Schwaneninseln nicht wieder errichtet werden wird. So hatte es der Oberbürgermeister im letzten Stadtrat im Zuge einer Anfrage bereits erklärt. Die verschwundene Schwaneninsel lag im bereits sanierten Bereich des Wallgrabens. Es wurden bereits die Bentonitmatten eingesetzt, die die Sohle des Wallgrabens abdichten sollen. Um diese Matten nicht zu zerstören, wird es keinen Wiederaufbau einer solchen Insel geben.

Für viele Delitzscher sind die Schwaneninseln und auch die bereits in die Diskussion geratenen Trauerweiden an der Schillerbrücke etwas ganz Besonderes, das nach Ansicht einiger Bürger zum Wallgraben und dem Bild gehört, folglich also nicht verschwinden darf. Die BI Grünes Delitzsch will sich nun dafür einsetzen, dass die eine nun noch bestehende Insel nicht verschwinden wird und die zweite wieder aufgebaut werden kann.

Historie zu klären

Unter anderem geht es darum, zu belegen, dass die Schwaneninseln zum historischen Bild gehören und nicht erst in den 1930er-Jahren errichtet worden sind. Alte Postkarten sollen helfen zu belegen, dass es die Inseln schon länger gab.

Das „Schicksal“ zumindest der Insel im Abschnitt an der Schillerbrücke scheint noch nicht endgültig besiegelt. Es müsse für die letzten Abschnitte endgültig geklärt werden, welche Sanierungstechnologie dort konkret in welchem Umfang zum Einsatz kommt, hieß es ebenfalls vom OBM.

Trotz Bentonitmatten können auch die Weiden wohl stehen bleiben, weil sie von der Abdichtung nicht tangiert werden sollen. Das hatte die Stadtverwaltung bereits vor Längerem erklärt. Insgesamt werden als Ausgleich für die Wallgraben-Sanierung auch 40 Bäume entlang des Gewässers neu gepflanzt.

Von Christine Jacob