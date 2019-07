Delitzsch

Später Nachmittag im Freibad Delitzsch. Auf der großen Wiese lümmeln ein paar Teenager-Cliquen und Familien schon den ganzen Tag. Schwimmer ziehen ihre Bahnen im 21 Grad warmen Wasser. „Die Leute müssen erstmal wieder begreifen, dass das Wetter wieder schön ist“, sagen die Rettungsschwimmer. Die vergangenen Tage waren kühl, der Andrang nicht zu groß. Die Stammgäste sind aber wie immer da. Und sie alle nervt eine Sache: Das Bad ist an zwei Tagen pro Woche geschlossen.

Saison mit Einschränkungen

An kühleren Tagen kommen vor allem Stammgäste. Quelle: Christine Jacob

Das hatte die Stadtverwaltung kurz vor Saisonstart im Mai mitgeteilt. Die Freibadsaison 2019 läuft noch bis Mitte September. Geöffnet ist das Bad nun mittwochs bis sonntags von 10 bis 20 Uhr. In den vergangenen Jahren war nur am Montag ein Schließtag eingerichtet worden. In den Vorjahren war bereits am Montag zu. Und früher öffnete die Elberitzmühle täglich sonst um 9 Uhr beziehungsweise Dienstag und Donnerstag sogar schon ab 8 Uhr für das beruhigte Schwimmen. Hintergrund ist Personalmangel bei den Rettungsschwimmern. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister geht davon aus, dass in ganz Deutschland 2500 Rettungsschwimmer fehlen und es daher zu Einschränkungen kommt. Zudem gibt es nun nur eine Fachkraft für Bädertechnik im Elberitzbad. Diese muss aber immer da sein, wenn das Bad geöffnet hat. Das Bad hat zwei Tage zu, egal wie heiß es an diesen Tagen ist.

Freibad Delitzsch beliebt an heißen Tagen

„Man muss es so hinnehmen“, sagt ein Stammgast, der täglich seine Bahnen im Freibad zieht. Jeden Tag und bei jedem Wetter ist er da. In den Ferien sei das Bad oft voll mit Kindern und Jugendlichen, an heißen Tagen könne man im Nichtschwimmerbecken dann nur Köpfe sehen, berichtet er. Am heißen Sonntag des 30. Juni – der letzte Tag des Stadtfestes mit Temperaturen an der 40-Grad-Marke – kamen 1800 Menschen ins Bad. Die nächsten Tage blieben noch warm. „Es wäre schön, wenn es dann möglich wäre spontan doch am Montag und Dienstag zu öffnen, wenn das Wetter schön ist“, sagt der Mann, der namentlich nicht genannt werden will. „Wir können froh sein, dass es nur zwei Schließtage gibt“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) im Juni-Stadtrat, als es wiederholt zu Diskussionen ums Bad und die Öffnungszeiten gekommen war.

Sorge um Zukunft

Flexiblere Öffnungszeiten wünscht sich auch Rentnerin Gabriele Thiele. Es sei wirklich „bescheiden“, dass das Bad nun zwei Tage pro Woche geschlossen hat. Sie frage sich auch, ob das noch gesteigert wird und künftig mehr zu als auf ist. 90 Euro hat ihre „Jahreskarte“ gekostet, vergangenes Jahr konnte sie dafür noch sechs Tage die Woche schwimmen gehen. Sie sei mit dem Bad groß geworden und habe Angst, dass es irgendwann geschlossen ist. Die Millionen, die in das neue Ganzjahresbad in der Sachsenstraße investiert werden, solle man lieber in das jetzige Bad stecken, findet die Delitzscherin. Der Neubau eines Sportbades kann laut Stadtverwaltung bis 2022/23 Wirklichkeit werden. Voraussetzung dafür, dass das Bad gebaut wird, ist gemäß Baubeschluss die Einhaltung eines Kostenrahmens von 16 Millionen Euro.

Am Wochenende wird es voraussichtlich wieder voll im Freibad Delitzsch, es sind hohe Temperaturen und sommerliches Wetter vorausgesagt.

