Delitzscher wollen im Sommer zum Jugendgipfel nach Monheim

Delitzsch

In der Delitzscher Partnerstadt Monheim soll im Sommer ein Jugendgipfel stattfinden. Jetzt gab es dort ein Vorbereitungstreffen. Zwei Vertreter des Jugendparlamentes Delitzsch (JuPa) waren dabei. Moritz Feige und Katharina Müller konnten sich erstmals in Präsenz mit Jugend-Vertretern der anderen Monheimer Partnerstädte austauschen. 

Lesen Sie auch:

Delitzscher spenden für Geflüchtete im Reibitzer Schullandheim

Hilft Online-Wahl dem Delitzscher Jugendparlament?

Delitzsch: Festplatz-Jugend stellt Forderungen

Vom 3. bis 11. Juli treffen sich in Monheim Vertreterinnen und Vertreter der Jugendgremien aus dem sächsischen Delitzsch, dem polnischen Malbork, dem französischen Bourg-la-Reine und dem israelischen Tirat Carmel. Am Rhein soll es unter anderem um die Frage gehen, wie eine jugendgerechte Stadt der Zukunft aussieht. Nachhaltigkeit und Müllvermeidung, persönliches Konsumverhalten, Kultur und Bildung werden Themen sein.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bisher gab es wegen der Corona-Pandemie nur Online-Treffen. Die gemeinsamen Workshops zum Aufbau und zur Durchführen des Sommercamps ließen den Jugendgipfel, der in knapp drei Monaten stattfindet, schon etwas konkreter werden. Für den 19-jährigen Moritz Feige war’s die erste Reise nach Monheim. Dass er dabei gleich einen politischen Auftrag hatte, freute ihn. Schließlich ergeben sich damit ganz neue Blickwinkel auf so eine Städtepartnerschaft.

Ausflug: Katharina Müller und Moritz Feige vom Delitzscher Jugendparlament beim Köln-Ausflug auf der Monheim-Reise. Quelle: privat

Jugendpolitik in anderen Städten und Ländern

Das Delitzscher Jugendparlament will im Sommer mit zehn Personen nach Monheim reisen. Katharina Müller ist zwar nach Leipzig gezogen und deshalb schon aus dem Delitzscher Jugendparlament ausgeschieden. Für den Gipfel will sie jedoch als Betreuerin zur Verfügung stehen. Moritz Feige will sich dann besonders mit den alternativen Entwicklungskonzepten für eine moderne Stadt beschäftigen. „Aber auch der internationale Austausch ist dabei sehr zentral“, erklärt er. Ihn interessieren verschiedenen Sichtweisen auf Themen junger Politik, Probleme und Lösungen in anderen Städten und anderen Ländern. „Speziell werde ich mich mit Digitalisierung im kommunalen Raum und mit modernen Mobilitätskonzepten beschäftigen.“

Von Heike Liesaus