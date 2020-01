Delitzscher zählen Wintervögel

Delitzsch

Der Friedhof in der Loberstadt hat ganz schön gelitten. Die enorme Trockenheit der vergangenen Sommer führte dazu, dass die Stadt in den vergangenen Monaten die Schäden beseitigen ließ. Zahlreiche Flachwurzler wurden gefällt.

Auch ein Eichelhäher ließ sich am Samstagmorgen bei der Stunde der Wintervögel in Delitsch blicken. Quelle: Anke Herold

Die kahlen Flächen ziehen einen eingeschränkten Lebensraum für die Tierwelt nach sich. Welche Auswirkungen das hat, wollten am Samstagmorgen Naturinteressierte wissen und folgten Rüdiger Bokert vom NABU zur Zählung der Wintervögel über den Delitzscher Friedhof.

Naturinteressierte folgten Rüdiger Bokert vom NABU zur Zählung der Wintervögel am Samstag über den Delitzscher Friedhof. Quelle: Anke Herold

Kurz nach dem sich die Gruppe in Bewegung gesetzt hatte, konnte die erste Vogelart beobachtet werden. Kohl- und Blaumeisen tummelten sich. In der Nähe der Gärten konnten Türkentauben beobachtet werden und ein Eichelhäher flog von Baum zu Baum. Elstern, Rabenkrähen, Kleiber und Ringeltauben zeigten sich auch bald. Beim Blick durch das Fernglas erspähten die Frauen und Männer Haussperlinge, Amseln, Grünfinken, Buchfinken und Rotkehlchen. In einer Stunde wurden gut vierzehn Arten gezählt. Eine zufrieden stellende Zahl für die Beobachter. In der Hoffnung, dass die Umgestaltung des Friedhofes behutsam und mit Blick auf die Tierwelt bewusst durchgeführt wird, gingen die Vogelfreunde dann auseinander.

Von Anke Herold