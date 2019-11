Delitzscherin hilft ehrenamtlich älteren Patienten in der Nachbarschaft

Delitzsch

Die Betreuung von älteren Menschen ist oft zeitintensiv und kräftezehrend. Pflegedienste wie auch Angehörige stoßen dabei häufig an ihre Grenzen und vieles muss aus Zeitmangel auf der Strecke bleiben. Gut, dass es Menschen wie Andrea Dettke (58) gibt. Die Delitzscherin ist als ehrenamtliche Nachbarschaftshelferin eine tatkräftige Unterstützung in der Betreuung älterer Patienten. Seit Juni diesen Jahres besucht sie zweimal wöchentlich eine demenzkranke Frau, die im Betreuten Wohnen lebt: „Jeden Dienstag und Donnerstag verbringe ich zwei Stunden mit ihr.“ All das wofür während der Pflege wenig Zeit bleibt und was auch Angehörige nicht rund um die Uhr leisten können, kann Andrea Dettke dann übernehmen: eine Spazierfahrt im Rollstuhl, Brettspiele oder einfach Reden und Zuhören – Zeit haben eben.

Nachbarschaftshilfe ist gefragt

Eine Freundin hatte Andrea Dettke auf das Projekt des Soziokulturellen Zentrums (SKZ) in Delitzsch aufmerksam gemacht. Sie hat sich kurzerhand als ehrenamtliche Helferin beworben und ist sehr froh darüber. „Ich habe über mich selbst gestaunt, wie gut ich das alles hinkriege“, sagt sie. Denn in der Arbeit mit älteren Menschen hat die ehemalige Kindergärtnerin bisher noch keine Erfahrungen. Grundlagen dafür bekommen die Nachbarschaftshelfer in einer Schulung, die in Kooperation mit dem Delitzscher Pflegedienst Haake angeboten wird. Hier lernen die zukünftigen Helferinnen und Helfer Beschäftigungsmaßnahmen und Übungen, die sich gut für die meist älteren Patienten eigenen. „Es geht dabei aber nicht um Pflege“, betont Andrea Dettke. Die pflegerischen Maßnahmen übernimmt weiterhin das dafür ausgebildete Fachpersonal. Die Nachbarschaftshilfe ist lediglich für Betreuungsmaßen zuständig und richtet sich speziell an Menschen mit einem Pflegegrad. „Die Arbeit macht richtig Spaß“, sagt Andrea Dettke, „es ist oft lustig und wir lachen viel zusammen.“ Insgesamt sechs Nachbarschaftshelfer hat das SKZ derzeit. Das Projekt ist sehr beliebt: sogar eine kleine Warteliste gibt es inzwischen.

