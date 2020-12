Delitzscherin macht aus Nagelstudio eine Möbelwerkstatt

Delitzsch

2020 ist ein hartes Jahr. Karin Härting blickt voll Zuversicht auf 2021. Denn aus ihrer 2020-Not macht sie jetzt einfach eine Tugend. Sie fängt etwas Neues an, wird von der Naildesignerin zur Möbeldesignerin. Weil ihr altes Geschäftsmodell so nicht mehr funktioniert. Und weil sie der Typ Stehaufmännchen ist. „Man muss immer aus jeder Situation das Beste machen“, sagt die 49-Jährige.

Unter anderem mit Folien kann man alte Möbel auffrischen und so ihr Leben verlängern. Quelle: Wolfgang Sens

13 Jahre lang war die Delitzscherin als Naildesignerin erfolgreich selbstständig, hatte ihr eigenes Studio auf dem eigenen Grundstück in der Dübener Straße im Osten der Stadt. Die Kundenresonanz war so groß, dass sie sogar eine Kollegin mit bei sich wirken lassen konnte. Dann kam Corona. Nicht nur, dass in den jeweiligen Lockdowns Läden wie ihrer geschlossen bleiben mussten, die Pandemie veränderte die Einstellung der Leute zu solchen Themen. „Es sind viele Kunden weggebrochen“, sagt Karin Härting ohne Umschweife. Natürlich. In Zeiten der Krise spart man an einem Luxus wie gemachten Nägeln und überdenkt, ob man das überhaupt braucht. Ein paar Stammkunden sind noch geblieben, die sie auch nach wie vor bedienen wird. So wie früher funktioniert das Geschäft aber nicht mehr. Karin Härting orientiert sich also neu.

Immer nach vorne blicken

Das kennt sie schon. Früher arbeitete sie bei der Bahn in der Reinigung. Als Betriebsrätin ließ sie dort auch einiges an Nerven. Ihr Mann war es damals, der ihr riet, aus ihrem Hobby doch einen Beruf zu machen. So fing sie als selbstständige Nageldesignerin an. Heute steht er wieder voll hinter ihr und unterstützt genau wie ihre zwei erwachsenen Töchter, die wohl größten Fans ihrer Facebookseite „Farben – freundlich“, ihren erneuten Neuanfang. Aus dem Nagelstudio ist eine Werkstatt für die Aufarbeitung von Möbeln geworden. Hier breitet Karin Härting fast täglich ihre große Plane aus und kniet sich dann in ihre Arbeit während in den Regalen schon viele kleine von ihr gefertigte Dekostücke auf Käufer warten, die ab Januar in den Laden kommen sollen.

Karin Härting vergisst bei ihrer Arbeit die Welt um sich herum. Quelle: Wolfgang Sens

„Farben – freundlich“ nennt Karin Härting ihr neues Geschäft. „Ich mache das schon drei, vier Jahre hobbymäßig“ erzählt sie über die Aufarbeitung von Möbeln. Sie nimmt alte Möbel oder auch neuere und wertet sie auf, indem sie ihnen einen neuen und individuellen Look verpasst. Mit neuer Farbe, Verzierungen und Folien macht die Delitzscherin aus alten „Eiche, rustikal“-Schrecken genau wie aus mit schwedischen Namen versehener Massenware von großen Möbelketten schmucke Unikate im Shabby Chic und Vintagelook.

Shabby Chic und Nachhaltigkeit

Shabby Chic bedeutet wörtlich übersetzt zwar „schäbiger Schick“, doch dieser Stil ist eine gekonnte Mischung aus Erbstücken, Flohmarkt-Schnäppchen und Selbstgemachtem. Charakteristisch sind natürliche oder künstlich herbeigeführte Gebrauchsspuren, zarte und überwiegend matte Farben. Vor allem kommt Gebrauchtes mit diesem Stil wieder groß raus. „Ich mache aus alt neu“ freut sich Karin Härting über ihre neue Aufgabe, „ich sitze aber auch einfach zu gerne im Kleister!“

Die Werkstatt ist gleichzeitig der Laden, dafür räumt die 49-Jährige immer wieder ihre Arbeitsplane weg. Quelle: Wolfgang Sens

Über das Internet und Seiten wie ebay nehmen ihre Kunden Kontakt zu ihr beziehungsweise „Farben – freundlich“ auf. Man kann ihr ein altes Stück bringen und sie wertet es auf. Mancher Kunde aber lässt die 49-Jährige auch ein Sorglospaket schnüren, bei dem sie sich auch darum kümmert, ein gewünschtes altes Stück wie etwa einen Tisch, Sekretär oder ein Regal überhaupt erstmal zu besorgen und dann einer Runderneuerung zu unterziehen. Man kann aber auch das Stück von der großen Möbelkette zu ihr bringen und aus einem Klassiker wie dem Billy-Regal von Ikea ein Unikat fertigen lassen. Zudem zählt mit dieser Aufwertung der Nachhaltigkeitsgedanke.

Den Strandkorb wollte jemand entsorgen, jetzt ist er repariert und verschönert. Quelle: Wolfgang Sens

Statt ständig neue Möbel zu kaufen und alte nur aus optischen Gründen zu entsorgen, macht die Delitzscherin nochmal viele gute Jahre für alte Buffetschränke und Co. möglich. „Gerade die alten Stücke sind unglaublich stabil und langlebig, auch wenn sie vielleicht mit ihren dunklen Farben nicht mehr den heutigen optischen Ansprüchen genügen, aber genau da kann man ja was machen“, betont Karin Härting und überlegt schon mal, wie ein dunkler alter Couchtisch wieder schmuck werden könnte. Sie fertigt keine Skizzen oder Pläne an, die Ideen kommen direkt aus ihrem Kopf zur Umsetzung.

Auch verschiedene Deko-Elemente bastelt die Delitzscherin. Quelle: Wolfgang Sens

Für die Delitzscherin erfüllt sich damit irgendwie auch ein Kindheitstraum. Sie hatte früher damit geliebäugelt, mal Sattler oder Tischler zu werden. „Farben – freundlich“ ist so für Karin Härting auch Erfüllung eines alten Wunsches, der in den turbulenten Wendejahren, als sie ihre berufliche Laufbahn begann, untergegangen war. „Man darf ja aber nie den Kopf in den Sand stecken, man muss immer nach vorne gucken“, betont sie.

Hoffnung auf 2021

Wenn Karin Härting ein Möbelstück bearbeitet oder Deko wie zum Beispiel leuchtende alte Kaffeekannen bastelt, geht sie voll darin auf, vergisst die Welt um sich herum, tritt in den Dialog mit ihrem aktuellen Werkstoff.

„Das Gute ist: Holz meckert nicht“, lacht sie. Tatsächlich aber würden die Möbel zu einem sprechen, findet sie. „Das Stück sagt mir irgendwie, wie es mal sein möchte.“ Und genauso werde die Zeit wohl zeigen, ob 2021 alles besser wird.

Von Christine Jacob