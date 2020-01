Delitzscherin verwirklicht Traum vom eigenen Yogastudio

Delitzsch

Yoga. Eine jahrtausendealte Praxis, die mehr als Körperübungen und doch genau wegen dieser derzeit vielen bestens bekannt ist. Auch in Delitzsch setzt sich Yoga mehr und mehr durch, bieten Volkshochschule, Physiotherapien und Sportstudios Stunden an. Und auch Yogastudios gibt es. Ganz neu ist das von Ronni Jakob in Delitzsch.

Traum der Selbstständigkeit

Gemütlich, hell und einladend ist das Studio im Dachgeschoss eines Hauses in der Schulstraße eingerichtet. Entspannt kann man auf den Matten Platz nehmen, einen Tee schlürfen und erstmal ankommen. Ronni Jakob hat sich damit einen Traum verwirklicht. Vor wenigen Wochen erst ist die 53-Jährige in die Selbstständigkeit gestartet. Zehn Jahre ist es her, dass Ronni Jakob selbst das erste Mal Yoga praktizierte. Wie bei vielen anderen auch begann ihr Yogaweg daheim auf einer Matte mit Anleitungen aus Büchern, DVDs und CDs. „Es war damals so eine Umbruchphase in meinem Leben“, erinnert sich die Delitzscherin. „Durch das ständige Bemühen, allen Anforderungen in meinem Leben gerecht zu werden, habe ich mich nicht mehr gespürt und meine wahren Ziele aus den Augen verloren.“ Yoga kam zur rechten Zeit in ihr Leben, es half in vielen Bereichen. Immer tiefer tauchte sie in die Welt des Yoga ein. Und Yoga ist ihre Leidenschaft geblieben. „Yoga ist nicht nur wunderbar für den Körper, sondern auch Achtsamkeit, Atmung und Entspannung.“ Vor zwei Jahren führte der Yogaweg die Delitzscherin schließlich zu einer Ausbildung in Leipzig, nun hat die frisch gebackene Yogalehrerin ihr eigenes Studio.

Große Vielfalt im Yoga

Dort vermittelt sie am liebsten die große Vielfalt des Hatha-Yoga als einem von unzähligen Yogastilen, Ronni Jakob fokussiert in ihren Stunden oft auch auf das sogenannte Yinyoga, das Loslassen lehrt – körperlich und mental. Im Vordergrund steht die Entspannung. Die sogenannten Asanas, die Körperstellungen, werden achtsam praktiziert, um über die körperliche Ebene Wohlgefühl und Gleichgewicht herzustellen, und es geht im Yoga von Atemübungen über Meditation bis Philosophie um noch viel mehr.

Es sei schön Yogalehrerin zu sein, sagt Ronni Jakob. Fast unbeschreiblich ist es. „Ich würde gerne ein Wort dafür finden, ich finde es aber nicht“, sagt sie auf die Frage, was das Schönste an ihrem Beruf sei. Es ist zum Beispiel dieser Gesichtsausdruck, den Schüler nach der Yogastunde haben – sie strahlen, sie haben losgelassen, sie strahlen Dankbarkeit aus. Das macht den Beruf zu einem der schönsten.

Von Christine Jacob