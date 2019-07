Delitzsch

Ihre Gäste sollen sich in jeder Form wohlfühlen, sagt Yvonne Piechulla. Die 43-Jährige bietet seit Kurzem Mediationen in Delitzsch an. Ihr Domizil in der Eilenburger Straße soll aber auch als Ort des Austausches und der Begegnung dienen, sagt die Delitzscherin. Ihr Angebot setze sich aus dem zusammen, was ihr selbst in der Stadt gefehlt habe.

Von Leipzig nach Delitzsch

Helle Farben, offene Türen, wohnliche Räume. Es könnten auch die eigenen vier Wände sein. Dafür hat Yvonne Piechulla das längliche Ladengeschäft, in dem bis Anfang diesen Jahres noch eine Textilreinigung ihre Dienste angeboten hatte, in drei Bereiche aufgeteilt. Während das hintere Drittel im Wohnzimmerstil eingerichtet ist und heimisch wirken soll, dient der mittlere Businessbereich vor allem Treffen in größerer Runde. Der vordere Teil dagegen weckt ein vertrautes Gefühl und habe eher den Charakter eines großelterlichen Wohnzimmers, erklärt Piechulla.

Ihr Angebot bestehe seit 2014, bisher jedoch überwiegend im Leipziger Gebiet, erklärt die zertifizierte Mediatorin. Dann habe die Frage im Raum gestanden, das Angebot nach Delitzsch zu verlagern, in die Stadt, in der Piechulla seit gut 30 Jahren lebt. Bei der Entscheidung habe das Hobby ihres Mannes geholfen, der als solches die benachbarte Eisdiele betreibt. Als dann noch die Wäscherei auszog, lag die Antwort auf der Hand.

Schwerpunkt: Familien und Vereine

Der Angebotsschwerpunkt soll darauf liegen, Vereinen bei Konflikten zu helfen, sagt Piechulla. Dazu will sie nicht nur das bestehende Problem aus der Welt schaffen, sondern die Vereinsstruktur gegebenenfalls so anpassen, dass der Konflikt nicht wieder aufkommt. Einen ähnlichen Ansatz verfolge sie bei der systemischen Familienberatung, sagt Piechulla, die selbst drei Kinder im Alter von 21, 18 und 14 Jahren hat. Dabei begleite sie Familien über einen längeren Zeitraum. Aktuell ist sie auf der Suche nach Fördermöglichkeiten, um dieses Angebot auch für Familien mit niedrigem Einkommen zugänglich machen zu können.

In den Räumen sollen zudem verschiedene Delitzscher Künstler regelmäßig ausstellen. Jeweils für etwa ein bis zwei Monate, sagt Piechulla. Aktuell sind einige Werke von Stefan Gottwald zu sehen. Zu diesem Baustein gehöre auch, dass sich die Künstler an einem Themenabend vorstellen.

Weitere Informationen und Termine sind via Email an yvonne.piechulla@gmail.com, telefonisch oder per Whatsapp unter 0176 97633321 erhältlich.

Von Mathias Schönknecht