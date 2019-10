Dem Stadtbild in Delitzsch Ost steht ein Wandel bevor

Delitzsch

Die Ein- und Mehrfamilien-Häuser entlang der Straßen stehen in Reih und Glied. Dazwischen weitet sich die Fläche des Schulhofs und der Sportanlagen der Artur-Becker-Oberschule. Rechts grenzt der städtische Friedhof an. Das Bild wird sich ändern. Zuerst auf dem Friedhof. Denn zum einen müssen dort die Bäume gefällt werden, die der Dürre der vergangenen Sommer zum Opfer fielen. Außerdem ist dieser Tage der Wegebau auf dem Gelände gestartet. Bevor sich das Bild an der Schule ändert, wird es indessen etwas länger dauern. Aber dieser Wandel soll gravierend ausfallen. Die Stadt hat eins entschieden: Der Plattenbau aus den 1970er-Jahren wird nicht saniert. Auch deshalb, weil während einer Sanierung kein Ausweichobjekt zur Verfügung steht. Mit einem Baustart vor 2022 wird hier nicht gerechnet.

Zur Galerie Das Delitzscher Stadtbild hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vielfach gewandelt. Und weitere Veränderungen stehen noch bevor.

Straßenbau im Blick

An der Oberschule lernen in 21 Klassen fast 500 Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 für den Realschulabschluss, den qualifizierenden Hauptschulabschluss oder den Hauptschulabschluss. Sowohl der Friedhof als auch das Schulgelände gehören zum neuen Stadtumbau- und damit Fördergebiet Delitzsch-Ost, das die Stadt ausgewiesen hat, um Fördergelder beantragen zu können.

Auch die Gewerbe-Gebäude an der Bahnlinie zeigen sich genutzt. Bis auf eine Fläche am rechten Bildrand. Dort wurde die Ruine vor einigen Wochen abgebrochen. Auch die Friedrich-Ebert-Straße soll im Rahmen des Stadtumbaus grundhaft saniert werden.

Von Heike Liesaus