Dank an Helfer und Zusteller für Einsatz im Schnee

Festgefahren – eine Erfahrung, die dieser Tage sehr viele Menschen machten. Vielfach wurde sich gegenseitig geholfen. Auch die Delitzscherin Bärbel Wolf vom gleichnamigen Bestattungsunternehmen ist sehr dankbar für die Rettung, die in diesem Fall die Freiwillige Feuerwehr brachte: „Am Dienstag musste ich die Kameraden um Hilfe bitten. Der Lkw eines Lieferanten war in der Kleingartenstraße steckengeblieben.“ Im hohen Schnee ging es weder vor noch zurück. „Trotz aller Versuche und der Unterstützung einiger spontaner Helfer, denen ich ebenso danken möchte, gelang es nicht, den Zehn-Tonner zu bewegen“, so Bärbel Wolf. Schließlich wurde die Feuerwehr gerufen, die rasch anrückte. Die Kameraden zogen den Lkw mit einer Seilwinde auf griffiges Terrain, so konnte der Fahrer die Heimreise ins schneereiche Oderwitz in der Lausitz antreten. „Mein Dank geht insbesondere an Herrn Rotfeld, welcher die schnelle Hilfe organisiert hat, aber auch an seine Kameraden vor Ort, die schnell und professionell halfen“, so die Delitzscherin.

Der Brodauer Andreas Görner will ebenfalls einen Dank loswerden: „In der jetzigen Zeit hört, liest und sieht man vor allem, wo es Probleme und negative Schlagzeilen gibt. Auch jetzt wieder bei dem ach, so schlimmen Wintereinbruch. Ich will die Probleme auch nicht leugnen. Aber ich habe mich am Montagmorgen riesig gefreut und war auch überrascht, dass ich wie jeden Tag meine LVZ im Briefkasten hatte. Von mir also ein großes Dankeschön an den unbekannten Zusteller für die jederzeit pünktliche Zustellung.“

B-Plan Gärtnerei liegt aus

Der Bebauungsplan „Südlich Securiusstraße/ehemaliga Gärtnerei Wilke“ liegt ab dem 22. Februar aus. Es geht um eine rund 2700 Quadratmeter große, schmal geschnittene Fläche zwischen Securiusstraße und Erzbergerstraße. Die Planung sieht die Schaffung von Flächen für Wohnbebauung mit ausgedehnten Grünflächen vor. Die öffentliche Auslegung des Entwurfes erfolgt zu jedermanns Einsicht vom 22. Februar bis einschließlich 26. März zu den Dienstzeiten im Verwaltungsgebäude in der Schloßstraße, Zimmer 3.14. Die kompletten Planungsunterlagen können während des Auslegungszeitraums auch auf www.delitzsch.de/bauleitplanung eingesehen werden.

Flächen auf Gewerbegebieten sind in Krostitz gefragt

Die Nachfrage nach Grundstücken auf Krostitzer Gewerbegebieten besteht weiterhin, bestätigte Bürgermeister Oliver Kläring (CDU). Am Gebiet an der Hilchenbacher Straße ist es im vergangenen Jahr gelungen, die verbliebenen sechs freien Gewerbegrundstücke erfolgreich zu vermarkten. „Dies ist für uns als Gemeinde natürlich eine sehr gute Entwicklung, da neben Arbeitsplätzen auch die Gewerbesteuereinnahmen anwachsen werden“, so Kläring. Auf Grund der günstigen Lage in der Nähe zu Leipzig kommen auch weiterhin Anfragen für das Gebiet Hohenossig an. Aber im Gebiet der Gemeinde gibt es auch das Gebäude der insolventen Malzfabrik in Krostitz, das Speichergebäude in Krensitz, das ehemalige Paintball-Areal und damit einige mehr oder weniger verlassene Industriestandorte, auch mit gewisser historischer Bedeutung. „Alle angeführten Objekte befinden sich in Privatbesitz. Auf Grund deren Größe ist eine Instandsetzung/Wiederbelebung auch nur mit einem nicht zu unterschätzenden finanziellen Aufwand möglich“, erläutert Kläring. „Des Weiteren sind unter Umständen auch noch denkmalschutzrechtliche Faktoren zu berücksichtigen. Wir als Gemeinde unterstützen Investoren, welche sich dieser Aufgabe stellen möchten, nach unseren Möglichkeiten.“

Stadt Delitzsch sucht IT-Personal

Die Stadt sucht eine neue Leitungsperson für die IT-Abteilung. Das vierte Team-Mitglied soll drei Mitarbeiter unterstützen, im Sachgebiet aber auch Führungsaufgaben übernehmen und zum Beispiel die Digitalisierungsstrategie für die Verwaltung entwickeln. „Mit der Etablierung einer vierten Stelle reagiert die Stadtverwaltung auf die zunehmende Digitalisierung quer durch alle Ämter sowie in den Schulen und nachgeordneten Einrichtungen“, so die Stadtverwaltung.

Neues Vorlesevideo bis 17. Februar online

Es gibt ein neues Vorlese-Video der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) auf dem Youtube-Kanal der Stadt Delitzsch (www.youtube.com und dort „Stadt Delitzsch“). Diesmal liest BAL-Kollege Erik Kretzschmar das Buch „Der einsamste Wal der Welt“ vor. Der Wal kann sich wegen einer höheren Frequenz nicht mit anderen Walen verständigen. Das Video ist sieben Minuten lang. Aus rechtlichen Gründen darf es nur bis 17. Februar online stehen

Feuerwehr beim #Twittergewitter

Die Ortsfeuerwehr Delitzsch hat unter „Feuerwehr Delitzsch“ nun auch einen Auftritt im sozialen Netzwerk Twitter. Dort wurde sich auch am sogenannten #Twittergewitter beteiligt, unter diesem Hashtag oder auch #112live berichteten anlässlich des Tags des Notrufs am 11. Februar Feuerwehrleute in den Sozialen Medien über ihren Alltag, Einsätze und die Arbeit.

