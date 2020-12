Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Delitzscher Männerchor plant Probelager

Nur wenige Stunden konnten die Mitglieder des Schulze-Delitzsch-Männerchors „Arion 1885“ in diesem Jahr gemeinschaftlich singen. „Aber wir freuen uns über jede, die noch möglich war“, so der Vereinsvorsitzende Martin Winkler. Im zeitigen Frühjahr war noch mit viel Enthusiasmus das Konzertjahr mit dem Chorlager in der Jugendherberge Kretzschau vorbereitet worden. Aber aus den geplanten Auftritten wurde nichts. Es blieben nur einige Proben. Nicht allein für Martin Winkler ist dieser einzige Männerchor in der Loberstadt wichtiger Lebensinhalt. Der fällt nun weg, ebenso die Konzerte in der Weihnachtszeit im Rathaus und vor Senioren. „Doch weil wir nicht davon ausgehen, dass Corona uns das Singen auf Dauer verbieten kann, wollen wir uns wiederum mit dem nächsten Chorlager, vom 5. bis 7. März, auf weitere Aktivitäten vorbereiten“, so Winkler. Allerdings weiß auch er, dass die Corona-Welle bis dahin längst nicht zu Ende sein muss. Aber die Hoffnung soll erst einmal nicht aufgegeben werden.Einige der älteren Mitglieder hätten signalisiert, aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Neulinge sind gefragt. Ein gut funktionierender Vorstand und eine professionelle Anleitung für Laiensänger sei allen sicher.

Informationen zum Vereinsleben und zum Repertoire unter: www.sd-mc.de und telefonisch über die Rufnummer 0171 2444604.

Veolia bleibt Partner vom Verband

Der Abwasserzweckverband Unteres Leinetal (AZVUL) setzt die Zusammenarbeit mit Veolia fort. Der bisherige kaufmännisch-technische Betriebsführer bleibt in den kommenden zehn Jahren an der Seite des Verbandes, der für die Sammlung und Reinigung der Abwässer von rund 5000 Einwohnern aus Löbnitz, Schönwölkau und den Delitzscher Ortsteilen Poßdorf und Spröda verantwortlich ist. Ein Eigenbetrieb der Abwasseranlagen ist für den Verband aus wirtschaftlichen Gründen nicht in Frage gekommen. „Das Unternehmen hat uns bereits in den vergangenen Jahren maßgeblich dabei unterstützt, die finanzielle Situation zu verbessern, den Investitionsstau aufzuarbeiten, die Abwasserentsorgung sicherzustellen und so zum Schutz der Gewässer beizutragen”, so Verbandsvorsitzender Volker Tiefensee.

Stadt für Winter gewappnet

Die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) ist gut auf einen möglichen echten Winter vorbereitet. Jeweils 100 Tonnen Split und Sole lagern derzeit in den SGD-Silos an der Sachsenstraße, informiert die Stadtverwaltung. Bei Glätte und Schnee wird nach Prioritäten gearbeitet. Zuerst sind Bundes-, Staats- und Kreisstraßen dran, erst danach werden die städtischen Straßen geräumt. Mit Beginn des Berufsverkehrs zwischen 7 bis 8 Uhr sollen die Durchgangs- und Hauptverkehrsstraßen weitgehend für die Allgemeinheit benutzbar sein, heißt es. Wo es nicht anders geht, räumen die SGD-Kollegen, die nachts mit dem Winterdienst beginnen, auch per Hand – auf bestimmten Gehwegen, an rund 120 Bushaltestellen und auch auf Treppen.

Rackwitz will Turnhalle an der Bahnhofsstraße sanieren

Die Turnhalle an der Rackwitzer Bahnhofsstraße soll saniert werden. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die TSV-Turnhalle sei „offensichtlich in die Jahre gekommen“, erklärt die Kommune. Besonders die Duschräume seien durch zunehmende Feuchteschäden geprägt. Daher soll nun eine neue Abdichtung der Nasszellen erfolgen und der Bereich neu gefliest werden. Außerdem soll eine funktionstüchtige Lüftungsanlage installiert werden.

Wenigstens gibt es einen Online-Adventsmarkt

Zwar muss der Delitzscher Adventsmarkt ausfallen, doch verzichten muss man nicht auf die gute Produktauswahl. Der Delitzscher Adventsmarkt wird zum Online-Marktplatz. In Rubriken wie Kulinarisches, Kunsthandwerk und lokaler Handel kann man auf der Internetseite der Stadt nun gebündelt die Shops und Internetseiten der Markthändler finden und dort stöbern. Auch mehr als zehn lokale Händler sind im Online-Marktplatz vertreten.

www.delitzsch.de/onlinemarkt

Hundesteuer bitte abbuchen lassen

Delitzscher Hundebesitzer sollten bedenken, dass aufgrund der coronabedingten Vorgaben eine Bareinzahlung der Hundesteuer sowie eine Abholung der Hundesteuermarken in der Verwaltung nicht möglich sind. Deswegen erhalten alle Hundehalter die Hundesteuermarke mit dem Hundesteuerjahresbescheid für das Jahr 2021 zugesandt, informiert die Stadtverwaltung. Die Stadt bittet alle Barzahler, eine Vereinbarung zur künftigen Abbuchung der Hundesteuer abzuschließen.

Das Formular findet sich unter www.delitzsch.de/medien/dokumente/sepa_lastschriftmandat.pdf

AZV investiert in Wannewitz

Der Abwasserzweckverband Unteres Leinetal (AZVUL) plant 2021 im Schönwölkauer Ortsteil Wannewitz die Regenwasserleitung zu erneuern und ebenfalls in die Messtechnik der Kläranlagen zu investieren. Weiterhin soll in den nächsten Jahren schrittweise ein einheitliches Prozessleitsystem für den AZVUL aufgebaut werden. Damit können die Prozesse aller Kläranlagen, Pumpwerke und Vakuum-Stationen besser gesteuert sowie überwacht und so der Anlagenbetrieb optimiert werden.

