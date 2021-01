Der Delitzscher Klangkünstler Volker Lauckner ist tot

Delitzsch

Er hatte sich tief mit dem Sinn des Lebens und dessen Klang beschäftigt. Nun hat Volker Lauckner, Jahrgang 1947, dieses Leben verlassen. Der Wahl-Delitzscher verstarb am Sonntag an einer schweren Krankheit. Am 9. Januar erlebte er seinen Geburtstag bereits in der Leipziger Uniklinik. Wo er an den Folgen einer Corona-Virus-Infektion verstarb, wie seine Familie bestätigte. Lauckner hinterlässt eine Lebensgefährtin, drei Söhne und einen Enkel.

„Wir trauern um einen guten Freund und Unterstützer unserer Akademie, der trotz seines Alters voll in der Kraft war und noch viel Zukunft vor sich sah“, sagt auch Klaus Holsten, Vorstand Europäische Akademie der Heilenden Künste, in einer der vielen Beileidsbekundungen in den sozialen Medien.

Anzeige

Angekommen im Klanggewölbe

Volker Lauckner hatte 2019 das Klanggewölbe im Untergeschoss des Delitzscher Barockschlosses eingerichtet und bezogen, fühlte sich angekommen. Sein Weg führte von der behüteten Kindheit in Aue, über die Ausbildung zum Krankenpfleger, dem Philosophiestudium, einem Fernstudium am Leipziger Literaturinstitut bis hin zum Leiter des damaligen Kulturhauses im Barockschloss Schönwölkau. Nach der Wende kam eine Laufbahn als Außendienstmitarbeiter dazu, die er selbst mit „jede Erfahrung ist nützlich“, bilanzierte.

Lesen Sie auch:

In den Delitzscher Schlosskeller zieht wieder Leben ein

Das Leben ist eine Komposition

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab 2004 entdeckte er die Klangkunst für sich: Klangschalen, Trommeln, aber vor allem Gongs, große Instrumente, deren Sound den „Urprinzipien des Seins“ ansprechen. Als Autodidakt bereicherte er nicht allein das Delitzscher Stadtleben mit Klangkonzerten, Workshops und Veranstaltungen. Er wollte seinen Besuchern die Kunst des Lebens erschließen: „Nahezu unbemerkt sind das Rennen und das Kämpfen vergangen, alles Künstliche hat Dich verlassen – Du bist nun als Lebenskünstler unterwegs, erfährst den Sinn Deiner Existenz, erkennst, wer Du bist“, schrieb er vor einigen Wochen.

Von Heike Liesaus