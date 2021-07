Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Döbernitzer Brücke fehlt Holz zum Lücken-Schluss

Das Bauwerk scheint nicht groß und der Lober an dieser Stelle nicht breit. Aber die Geschichte um den Neubau der Brücke an der Willi-Keller-Siedlung in Döbernitz ist inzwischen sehr lang. Bereits vor vier Jahren sollte sie fertig sein.. Bei einer Überprüfung vor acht Jahren waren Mängel an der Brücke festgestellt worden. Die Stadt hatte übergangsweise verschiedene Reparaturen ausführen lassen, die Tragfähigkeit war nicht gefährdet. Vor vier Jahren standen die nötigen Fördermittel bereit, aber dann explodierten die Baukosten. Nach etlichen neuen Finanzierungsanläufen konnte nun im März der Bau starten.

Brückenbau in Döbernitz: Die Widerlager sind fertig jetzt fehlt das Holz für die Brücke. Quelle: Wolfgang Sens

Bis zum 5. Juni sollte die Sperrung dauern. Sie musste nun bis 29. Juli verlängert werden. Die Widerlager stehen zwar, aber dazwischen klafft eine Lücke: Aufgrund der Marktlage verzögert sich die nötige Holzlieferung.

Sommer-Termine auf der Delitzscher Website

Die Stadtverwaltung Delitzsch hat unter der Rubrik Sommer 2021 auf einer Spezialseite ihrer Website www.delitzsch.de alle Angebote für den Sommer zusammengestellt. Darunter finden sich Kulturtermine, wie etwa das Sommertheater am Oberen Bahnhof, genauso wie Tipps zum individuellen Erkunden der Region.

Wer sein Angebot noch eintragen lassen will, kann sich bei der Pressestelle der Stadtverwaltung melden unter den E-Mail-Adressen nadine.fuchs@delitzsch.de oder christian.maurer@delitzsch.de

Flohmarkt in Krensitz

Zum Krensitzer Flohmarkt wird am Sonnabend, dem 17. Juli, von 10 bis 17 Uhr eingeladen. Auf dem Hof an der Leipziger Straße 6, direkt an der Bundesstraße 2, bieten acht Privatverkäufer ihre Schätze an. Von Antik bis Trödel ist für Jung und Alt, für Mann und Frau etwas dabei. Kitsch und Kunst dürfen natürlich auch nicht fehlen. Am 21. August und am 18. September soll an dieser Stelle ebenfalls wieder gehandelt, gefeilscht und geschwatzt werden, kündigen die Organisatoren schon jetzt an. Wer selbst mit verkaufen möchte oder Anregungen hat, kann sich unter der Telefonnummer 034295 73792 melden.

Maislabyrinth öffnet

Im Schönwölkauer Ortsteil Hohenroda kann ab Samstag wieder ein Maislabyrinth besucht werden. Zu finden ist das Labyrinth am Ortsrand an der Kreuzung Richtung Luckowehna, am besten man fährt es über die Brinniser Straße an. Im Labyrinth gilt es, vier Stempel zu suchen, die zusammen ein Bild ergeben und auch vier Fragen sind aufzusuchen – weitere Informationen gibt es dazu in der Milchtankstelle, die zirka 200 Meter vom Labyrinth entfernt ist. Da das Labyrinth etwas größer als im Vorjahr ist, sollte man genügend Zeit mitbringen. Unter allen Teilnehmern der Rätselaktion werden im Oktober drei Präsentkörbe mit regionalen Produkten verlost. Als Eintritt ist ab 10 Jahre ein kleiner Unkostenbeitrag von 50 Cent zu entrichten.

Sommerkino hat Premiere in Benndorf

Das 1. Benndorfer Sommerkino startet am Sonnabend, dem 24. Juli, um 19 Uhr. Der Ortschaftsrat Benndorf hat es organisiert und lädt ein. Gemeinsam mit der evangelischen Kirche wird ab Sonnenuntergang auf dem Mehrgenerationenplatz am ehemaligen Jugendclub der Familienfilm „Immer Ärger mit Grandpa“ gezeigt. Der Eintritt ist kostenfrei und für das leibliche Wohl wird gesorgt. Sitzmöbel sind selbst mitzubringen.

Führungen durch die Stadt und mit der Kräuterfrau

Die Tourist-Information Delitzsch bietet Gästeführungen an. Anmeldungen sind wegen der begrenzten Zahl der Plätze nötig. Gruppen können Touren auch extra buchen.

Da gibt es den Spaziergang durch die Altstadt. Bei dieser kurzweiligen Tour durch das historische Zentrum der Stadt Delitzsch entdecken die Gäste zahlreiche außergewöhnliche Gebäude und manch erstaunlichen Blick in enge Gassen. Vor fast 600 Jahren errichteten die Delitzscher eine komplexe Wehranlage zum Schutz der städtischen Siedlung. Beginn ist jeweils 17 Uhr. Start und Ziel ist das Barockschloss Delitzsch. 6 Euro sind pro Person zu berappen. Termine gibt es am Freitag, dem 23. Juli, und Freitag, dem 13. August.

Unter dem Titel „Mit Kräuterfrau Barbara unterwegs“ geht es durch die Delitzscher Altstadt auf eine Zeitreise der ganz besonderen Art. Wer mitgeht, erfährt dabei manche Geheimnisse und Geschichten, wird in die Zeit der mittelalterlichen Heilkunst versetzt. Der Rundgang führt unter anderem zum historischen Marktplatz, dem Moorbad, dem Rosengarten, dem Breiten Turm und weiteren Sehenswürdigkeiten. Los geht es am Freitag, dem 17. September, 18 Uhr am Barockschloss. 9 Euro pro Person sind hier das Entgelt.

Anmeldung und Karten: Touristinformation, Telefon 034202 67237, per E-Mail an die Adresse touristinfo@delitzsch.de sowie von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr vor Ort im Barockschloss Delitzsch.

