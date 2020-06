Leipzig/Podelwitz

Zu Beginn habe es nicht danach ausgesehen, dass ein derartiger Fund möglich sei, sagt Knut Pleger. Er ist Grabungstechniker und seit Februar dieses Jahres für die Grabungen im zukünftigen Gewerbegebiet Seehausen II verantwortlich. Auf der 28 Hektar großen Fläche im Norden von Leipzig und nahe dem Rackwitzer Ortsteil Podelwitz plant die Beiersdorf AG eine Fabrik zu errichten. In Vorbereitung dessen finden seit etwa einem halben Jahr von der Bundesstraße 184 aus gut sichtbar archäologische Untersuchungen statt. Doch erst in den zurückliegenden Wochen haben sich die Erkenntnisse verdichtet. Nun soll auch das Grabungspersonal aufgestockt werden.

Hintergrund: Das Landesamt für Archäologie Das Landesamt für Archäologie dokumentiert, schützt und präsentiert archäologische Denkmale im Freistaat Sachsen. Die Projekte finden routinemäßig vor dem eigentlichen Baubeginn statt und variieren in ihren Umfängen von wenigen Quadratmetern bis zu mehreren hundert Hektar, erklärt Sprecher Christoph Heiermann. Die Arbeiten finden in Absprache mit den Bauherren statt. Diese sind verpflichtet, sich „im Rahmen des Zumutbaren zur Erstattung der Kosten archäologischer Ausgrabungen“ zu beteiligen. So steht es im Sächsisches Denkmalschutzgesetz. Das Landesamt hat seinen Sitz in Dresden.

Sehr wahrscheinlich: Archäologen haben nahe Podelwitz Massengräber freigelegt

Die Wahrscheinlichkeit, dass auf dem bisher für landwirtschaftliche Zwecke genutzten Areal nichts gefunden wird, war von vorn herein eher gering, sagt einer, der es wissen muss. Laut Harald Stäuble, dem Referatsleiter für Großprojekte des sächsischen Landesamts für Archäologie, hatten die Ausgrabungen der vergangenen Jahre auch hier auf Erkenntnisse schließen lassen. „Rund um Leipzig ist es voll“, erklärt Stäuble hinsichtlich möglicher wissenschaftlich relevanter Funde. Keine der Grabungen, etwa im Vorfeld der Baumaßnahmen am BMW- und Porsche-Werk oder am Flughafen Leipzig-Halle, sei zu Ende gegangen, ohne dass etwas gefunden wurde.

Höchstwahrscheinlich die ersten Toten der Schlacht bei Breitenfeld im Jahr 1631. Die Wissenschaftler des sächsischen Landesamts für Archäologie haben im Leipziger Norden zwei Massengräber entdeckt. Weitere könnten folgen. Quelle: Wolfgang Sens

„Mit höchster Wahrscheinlichkeit stammen die Toten aus dem Dreißigjährigen Krieg“, sagt Stäuble. Er würde sich sogar zur Aussage hinreißen lassen, dass die menschlichen Überreste von den ersten Opfern der Schlacht bei Breitenfeld im Jahr 1631 stammen. Mit gefundenen Gegenständen, darunter zwölf Knöpfe, lasse sich zumindest die Datierung verifizieren. Wahrscheinlich seien es Soldaten der kaiserlichen Truppen gewesen, die hier vor beinah 400 Jahren dem schwedischen und sächsischen Heer gegenüberstanden. Das gehe aus Kartierungen dieser Zeit hervor, erklärt Stäuble.

In welchen Lebensumständen starben die Menschen?

19 Tote haben die Wissenschaftler bisher ausgegraben, in zwei Massengräbern mit zehn beziehungsweise sechs Personen, einem Einzel- und einem Doppelgrab. Nach der Schlacht wurde den Bauern aufgetragen, die Leichen auf ihren Feldern zu begraben, um Seuchen vorzubeugen. Als Gegenleistung war es ihnen gestattet, zu plündern. Aus diesem Grund werden auch kaum Gegenstände gefunden, erklärt Stäuble. Die Bauern haben sich auch keine große Mühe gegeben, sagt der Referatsleiter. Die Gebeine liegen daher nicht sehr tief und meist wild durcheinander.

Grabungstechniker während der Feinarbeit. In diesem Massengrab befinden sich sechs Personen. Quelle: Wolfgang Sens

Details gibt es dennoch zu entdecken: In einem Schädel sind deutlich die Ein- und Austrittswunde eines Geschosses zu erkennen. Bei einem anderen Skelett konnte die Kugel in der Schulter geborgen werden. Was die Wissenschaftler interessiert, sind vor allem die anthropologischen Hintergründe. Wie alt waren die Menschen als sie starben, in welchem Gesundheitszustand haben sie sich befunden und wie groß waren sie? Zwar sei bekannt, dass viele erst zwischen 20 und 25 Jahre alt und an Syphilis erkrankt waren, schlechte Zähne und O-Beine hatten, doch genau das ist es, was es zu dokumentieren gilt.

Diese Kugel wurde in der Schulter eines Toten gefunden, geborgen und nach Dresden in das Archäologische Archiv Sachsen gebracht. Quelle: Wolfgang Sens

Untersuchen sind Standard

Dafür gehen die Archäologen in Absprache mit dem Bauherren nach einem Standardverfahren vor. Bei Großprojekten wie diesem wird alle 16 Meter ein vier Meter breiter Graben freigelegt. Etwa 50 Zentimeter tief. In diesem Bereich können in der Regel von den Menschen am Boden vorgenommene Veränderungen festgestellt werden. Die Frage, ob sich auf dem Areal weitere Massengräber befinden, könne noch nicht beantwortet werden. Die Funde sind nun in jedem Fall der Grund, um den bisher drei Mitarbeitern weiteres Personal zur Seite zu stellen.

Durchschnittlich 200 Grabungen führt das Landesamt pro Jahr durch, sagt Sprecher Christoph Heiermann. Die Funde werden anschließend in das zentrale Depot nach Dresden gebracht. Bis dahin bleiben die gefundenen Denkmale jedoch in dem Gebiet, werden nur mit Planen bedeckt. Referatsleiter Harald Stäuble bittet daher eindringlich darum, das Gebiet nicht auf eigene Faust zu erkunden und so möglicherweise Funde zu zerstören. Es gehe um die Geschichte des Landes, die ansonsten fahrlässig für immer unzugänglich gemacht werden könnte.

Höchst zerbrechlich: Das Landesamt appelliert, das Areal nicht einfach zu betreten. So könnten Funde für immer zerstört werden. Zudem stellt es einen Straftatbestand dar. Wie auf diesem Foto nachgestellt, wurde ein Skelett bereits beschädigt. Quelle: Wolfgang Sens

Von Mathias Schönknecht