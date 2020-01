Der Hüne mit den sanften Händen: Delitzscher Kosmetiker Andreas Leibert bei Vox-Sendung

Delitzsch

Erst dachte er, es sei ein Scherz. Jetzt wird es ernst. Andreas Leibert, der in Delitzsch gemeinsam mit seiner Mutter einen Kosmetiksalon führt, ist ab Montag eine Woche lang täglich im Fernsehen zu sehen. Er macht für „Anett Leibert Kosmetik“ bei der neuen Vox-Sendung „Salonfähig“ mit, bei der es darum geht, Salons zu bewerten.

Produktionsfirma suchte Kandidaten

Es war die Produktionsfirma selbst, die die Delitzscher Kosmetikexperten fand, unter anderem weil sie in der LVZ schon mal von Andreas Leibert als Mann in einer Frauendomäne gelesen hatte. Eines Tages hatte Andreas Leibert dann eine Anfrage auf dem Anrufbeantworter, die er zunächst für einen Scherz hielt. Tatsächlich aber ging es um ein neues Format des TV-Senders. In „Salonfähig – Wer macht schöner?“ sind gleich in der ersten Woche fünf Beauty-, Kosmetik- und Friseursalons aus dem Raum Leipzig dran, die um den Wochensieg kämpfen. Dazu werden Punkte in verschiedenen Kategorien vergeben. Als Andreas Leibert geklärt hatte, dass es keinerlei drehbuchähnliche Vorgaben geben wird, willigte der Ex-Delitzscher, der vor kurzem nach Leipzig gezogen ist, ein.

Klischeekosmetiker?

Vox betitelt Andreas Leibert in der Vorankündigung als vollbärtigen Hünen, der in seiner Freizeit in einer Band spielt und auch mal zu Klangschalen greift, um seinen Kunden was Gutes zu tun. Das ist wohl genau der Stoff, den eine Produktionsfirma reizt. Tatsächlich... Will man in Klischees denken, hat der 31-Jährige nichts von einem, den man in der Kosmetikbranche verorten würde. Andreas Leibert ist über 1,90 Meter groß, hat breite Schultern und einen Vollbart. Er zupft mit seinen großen Händen im Job Augenbrauen und in der Freizeit Basssaiten in einer Band. Nach der Schule hatte er zwar schon einmal im Salon seiner Mutter angefangen, dann aber gut zehn Jahre als Kfz-Mechatroniker gearbeitet. Diese Branche aber hat ihm auf Dauer nicht gut getan. So kehrte er zu seinen Wurzeln zurück und fing wieder in dem Salon seiner Mutter an, inzwischen ist er dort in der Leitung. Er ist groß geworden in dem Kosmetikstudio, das seine Mutter Anett nach der Wende aufbaute. Seine Oma ist Kosmetik-Meisterin.

Branche gut präsentieren

Bei der Teilnahme am TV-Format ging es dem 31-Jährigen vor allem darum, Wertschätzung für die Familientradition zu vermitteln. Und es ging ihm darum zu zeigen, dass es eben nicht nur um dekorative Kosmetik geht. Besonders schätzt er an seinem Beruf, dass er Menschen Lebensqualität zurückgeben kann, ob mit einem verbesserten Hautbild durch die richtige Behandlung oder eben auch mit tiefer Entspannung durch eine Klangschalen-Massage. Andreas Leibert arbeitet ganzheitlich. Es geht ihm nicht darum, Menschen teure Produkte aufzuschwatzen. Hat jemand trockene Haut, rät er eher mal dazu, mehr Wasser zu trinken als dass er Cremes über den Tresen schiebt. Und natürlich begrüßt er seine Kunden und Kundinnen denn auch gerne mit Wasser oder Tee statt sie gleich auf die Kosmetikliege zu bitten. Von A bis Z kann man sich bei Andreas Leibert in den besten Händen fühlen. Und genau das ist sein Anspruch.

All diese Facetten einer schönen Branche hat Andreas während der Dreharbeiten gezeigt. Drei Salons aus Leipzig und einer aus Taucha wirken noch in der ersten Woche des neuen Vox-Formats mit. Das Finale findet im Delitzscher Salon statt. Die eine Woche dauernden Dreharbeiten wurden bereits letztes Jahr durchgeführt. Die Punkte sind längst vergeben, doch auch Anett und Andreas Leibert müssen gespannt vor dem Fernseher sitzen, um alles zu erfahren.

Doch wie immer geht es das sympathische Familiengespann ganz entspannt an. „Ich habe das auch nicht als Wettkampf gesehen“, sagt Andreas Leibert, „ich denke, dass ich sympathisch rüberkomme und einen guten Eindruck hinterlasse.“ So hat er auch einmal verzichtet, einem seiner „Konkurrenten“ Punkte zu geben, weil er sich einfach kein Urteil erlauben wollte. „Wenn ich von etwas keine Ahnung habe, sollte ich auch mal den Mund halten“, findet Andreas Leibert.

Insgesamt sei es eine interessante Erfahrung gewesen, bei so einer Sendung mitzumachen. Aber auch eine Erfahrung, die er nicht wiederholen muss. Dafür ist der Aufwand von Dreharbeiten dann doch zu groß.

Salon weiterentwickeln

Lieber schaut Andreas Leibert nach vorn und will den Salon in der Töpfergasse in Delitzsch weiterentwickeln, zum Beispiel mit Online-Beratungen und vielleicht auch einem Youtube-Angebot. Die Vox-Sendung wird er nicht live mitverfolgen, die Arbeit geht vor. Nur zum Finale hat sich das vierköpfige Salon-Team zum „Rudelgucken“ verabredet und wird am 24. Januar, 16 Uhr, mal ausnahmsweise keinerlei Termine anbieten können.

Die Sendung „Salonfähig – Wer macht schöner?“ läuft vom 20. bis 24. Januar täglich um 16 Uhr auf Vox.

Von Christine Jacob