Der Rackwitzer Westen verändert sich

Es soll ein grünes Wohnviertel und der neue Spielplatz so attraktiv gestaltet werden, dass Bewohner aus der gesamten Gemeinde in den Rackwitzer Westen kommen. Diese Zukunftspläne hatte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) für das Plattenbaugebiet um die Buschenauer und Loberstraße in der Vergangenheit bereits häufiger geäußert.

Noch vor wenigen Monaten standen an der Loberstraße (Vordergrund) und der Buschener Straße zwei Wohnblöcke. Im ehemaligen Hinterhof (Bildmitte) entsteht aktuell der Mehrgenerationenspielplatz. Quelle: Wolfgang Sens

Arbeiten dauern bis in den Herbst an

Nach dem Abriss zweier WBS-70-Blöcke im Vorjahr kommt das Vorhaben der Realität immer näher. Seit einigen Wochen werden auf der freigewordenen, rund 1500 Quadratmeter großen Fläche die alten Beton- und Asphaltoberflächen zurückgebaut, Wege errichtet, Grün- und Spielflächen angelegt.

Dafür zuständig ist das Team der Alpina AG Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau um Vorarbeiter Thomas Giebichenstein aus Halle. Die Arbeiten seien im Zeitplan, sagt Giebichenstein. Ende Juli sollen die ersten Spielgeräte angeliefert werden. Er rechnet damit, dass die Baumaßnahmen mit allen Pflanzungen Ende September bis Mitte Oktober abgeschlossen sein werden.

Nach dem Abriss von zwei Blöcken zwischen Buschenauer Straße und Loberstraße soll die freigewordene Fläche für Wasserspiele, Zwergenhäuser und einen Fitnessparcours genutzt werden. Quelle: Architekturbüro Planerzirkel

Grün statt grau

Dann soll es im Rackwitzer Westen Spielbereiche für alle Altersgruppen geben. Darunter eine Calesthenicanlage zum Trainieren, eine Seilpyramide zum Klettern und eine Wassermatschanlage zum Spielen. Dazu kommen Sitzgruppen mit Bänken und Tischen. 29 Bäume und 62 Schirmgehölze sollen über die gesamte Fläche verteilt für ausreichend Schatten sorgen. Gräser, Stauden und Wildblumenwiesen den erlebbaren Spielraum auf und in die umliegenden Grünflächen erweitern. Das soll vor allem junge Familien in das Wohngebiet ziehen. Nicht nur als Besucher, im besten Fall als Mieter. Zwar seien aktuell bereits viele Gesellschaftsschichten im Rackwitzer Westen vertreten, dennoch gebe es verstärkt Einzelmieter, vornehmlich Männer. Dazu kommt ein Leerstand von rund zwölf Prozent der 290 kommunalen Wohnungen.

Das alles lässt sich die Gemeinde etwas kosten: Für den Spielplatz wird mit einer Investitionssumme von rund 540 000 Euro geplant. Gefördert wird das Vorhaben zu zwei Dritteln aus dem Programm Stadtumbau-Ost. Die Gesamtkosten für den Abriss betrugen bereits rund 300 000 Euro, die ebenfalls durch Mittel aus der Städtebauförderung beinah vollständig gedeckt werden konnten. Durch die Umgestaltung bestehe die Möglichkeit, dass Gebiet abzurunden, sagte Schwalbe im Vorjahr, „und diese dunkle Hinterhofsituation aufzulösen“.

Von Mathias Schönknecht