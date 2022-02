Delitzsch

Der Tiergarten Delitzsch ist die beliebteste Freizeiteinrichtung der Stadt. Doch kaum einer der Gäste wird ahnen, welch Aufwand konkret dahinter steckt. Wir haben ein paar interessante Zahlen und Fakten von Arafutter bis Zebramist zusammengetragen:

Tiere brauchen Futter und das nicht wenig: 750 Kilo Weizen wurden allein 2021 gebraucht, verschiedenen Arten schmeckt der. Und auch 60 Kilo Haferflocken wurden verfüttert, dabei handelt es sich um jene Haferflocken in Lebensmittelqualität, die wir Menschen auch in jedem Supermarkt kaufen können. Die sechs Aras brauchten 400 Kilo Körnerfutter in 16 25-Kilo-Paketen, die Wellensittiche verspeisten 425 Kilo von ihrem Körnerfutter speziell für Wellensittiche. Mehr als 50 der über 100 Arten im Tiergarten ernähren sich vegetarisch, 45 sind Mischköstler und knapp 30 reine Fleischfresser. Die Misch- und Fleischfresser brauchten vergangenes Jahr 42 Kilo weiße Mäuse und 500 Kilo Eintagsküken.

Spenden helfen beim Füttern

Auch Mehlwürmer landen regelmäßig im Futter. Quelle: Christine Jacob

Futter kostet: 2021 wurden 22 000 Euro für Futtermittel ausgegeben, im Schnitt sind es jährlich stets zwischen 20 000 und 25 000 Euro, die der Tiergarten Delitzsch für Futter ausgibt. 1000 Euro allein wurden zum Beispiel im vergangenen Jahr für Flamingofutter ausgegeben. Gerade für die sich vegetarisch oder von Mischkost ernährenden Arten wird viel auch aus Futterspenden von Supermärkten bestritten, die dem Tiergarten regelmäßig aussortiertes Obst, Gemüse und anderes zur Verfügung stellen.

Der Mistcontainer muss regelmäßig verdichtet werden. Quelle: Christine Jacob

Kein Geheimnis, Futter wird natürlich auch verdaut: Sieben Schubkarren Mist fallen Tag für Tag allein im Huftierrevier von Antilopen bis Zebras an. 25 Kubikmeter sind es im Schnitt monatlich, dafür gibt es einen großen Mistcontainer auf dem Wirtschaftshof. Für das Affenrevier gibt es einen großen Mischcontainer für die Hinterlassenschaften und alles, was sonst so anfällt – zwölf Mal wurde dieser Container 2021 abgeholt. Nach dem Entfernen von Hinterlassenschaften werden alle Gehege und Ställe auch immer wieder schick gemacht – 62 Pack Hobelspäne a 19 Kilo wurden zum Beispiel 2021 verbraucht.

Delitzscher Zoo braucht mehr als 1000 Liter Kraftstoff

Ein Tiergarten braucht auch jede Menge Kraftstoff: 1384 Liter Diesel wurden im vergangenen Jahr vom Tiergarten Delitzsch gekauft und für verschiedene Vehikel wie Multicar und Transporter eingesetzt. So gibt es unter anderem seit 2021 auch einen neuen Traktor, der ebenfalls Diesel braucht. Für rund 58 000 Euro aus dem städtischen Haushalt konnte der Anfang 2021 angeschafft werden. Der neue Traktor verfügt über spezielle Anbaugeräte wie ein sogenanntes „Krokodilgebiss“ und eine Palettengabel, um zum Beispiel Heupakete zu laden.

Gepardenmännchen Tayo lebt seit 2020 im Tiergarten. Quelle: Wolfgang Sens

Drei Reviere gibt es übrigens im Tiergarten Delitzsch. Das der Huftiere, das der Affen und weiterer Arten und ein gemischtes Revier rund um die sogenannte Glasreihe, wo zum Beispiel die Erdmännchen wohnen. Sechs Tierpfleger arbeiten im Zoo. Sie sind sieben Tage die Woche im Einsatz. Ein weiterer wichtiger Pfeiler der Arbeit ist der Förderverein mit seinen über 80 Mitgliedern. 104 Arbeitsstunden hat der 2021 für die Sanierung der Wellensittich-Voliere zur heutigen Australien-Anlage hin geleistet. 558,5 Arbeitsstunden wurden in die Geparden-Anlage investiert. Zudem gibt es 235 Tierpaten, die mit ihren Geldspenden die Arbeit des Tiergartens unterstützen. Schon ab 15 Euro kann man den Tiergarten als Tierpate unterstützen. Die Patenschaft wird für ein Jahr übernommen und kann danach selbstverständlich verlängert werden.

Mehr als 70 000 Gäste

1000 Euro hat das Futter für Flamingos gekostet. Quelle: Christine Jacob

Der Tiergarten ist die beliebteste Freizeiteinrichtung in Delitzsch: 71 455 Gäste besuchten den Zoo im vergangenen Jahr. 4302 Eintritte davon erfolgten über eine Jahreskarte. Der gästereichste Monat war mit 14 672 der August. Im Januar, Februar und März kamen jeweils exakt 0 Gäste, denn Corona und die Maßnahmen und Regeln machten Besuche im Tiergarten unmöglich. Bis 9. April musste die Einrichtung wie so viele andere auch geschlossen bleiben. Im Team des Zoos gab es übrigens keinen einzigen Corona-Fall.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tiergartenfans sind treu: 468 Jahreskarten für Vollzahler wurden im vergangenen Jahr verkauft und 245 ermäßigte Jahreskarten. Zudem wurden 16 Gutscheine für Vollzahler und 8 Gutscheine für ermäßigte Karten erworben, geht aus der Statistik weiterhin hervor. Die Eintrittspreise betragen aktuell 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro ermäßigt, die Jahreskarte kostet 20 Euro und ermäßigt 10 Euro. Ermäßigungsberechtigt sind Kinder ab drei Jahre und Jugendliche bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres, Schülerinnen und Schüler, Studenten und Studentinnen, Menschen mit Schwerbeschädigtengrad ab 80 Prozent. Kostenfrei kamen im vergangenen Jahr 10 195 Menschen in den Tiergarten, 10 143 davon waren unter drei Jahre alt oder Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung, 52 Personen kamen mit dem Sozialpass in den Zoo.

Der Tiergarten ist ganzjährig geöffnet: Von November bis Februar hat der Zoo täglich 9 bis 16 Uhr geöffnet und von März bis Oktober von 9 bis 18 Uhr. Am 24. und 31. Dezember wird ausnahmsweise schon um 13 Uhr geschlossen.

Von Christine Jacob