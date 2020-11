Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

15000 neue Einkaufstüten für Delitzscher Händler

“Ich kauf’ in Delitzsch“ steht fettgedruckt auf den neuen 15 000 Einkaufstüten, mit denen ab sofort zum Kauf bei den aktuell rund 50 Mitgliedern der Delitzscher Werbegemeinschaft geworben wird. Die zweite Auflage der Papiertüten wurde durch die Stadtverwaltung und dem Delitzscher Wellpappenwerk von Smurfit Kappa vorfinanziert und zu einem großen Teil gesponsert.

Die Delitzscher Werbegemeinschaft erhält neue Kauf-in-Delitzsch-Tüten. Quelle: Wolfgang Sens

Botschaft: Den Händlern helfen. Diese können die Tüten nun für 10 Cent pro Stück erwerben und anschließend für ihre Kunden nutzen. Die Papierbeutel sind etwas kleiner und stabiler im Vergleich zu ihren Vorgängern und für den mehrmaligen gebrauch geeignet. Das passt zum Nachhaltigkeitsgedanken der Stadtverwaltung und des Unternehmens, erklärt Björn Böß, General Manager bei Smurfit Kappa in Delitzsch. Das seit 1995 ansässige Unternehmen will die Verbindung zur Stadt weiter festigen. Er und Kathleen Gebert übergaben die Taschen gemeinsam mit Delitzschs Wirtschaftsförderer Alexander Lorzenz an Rico Eichler, Dirk Köpnick und Julia Letzel. Die erste Auflage von 2016 ist bereits vollständig vergriffen.

Verkauf Obergut Zschortau kurz vor dem Abschluss

Das Obergut im Rackwitzer Ortsteil Zschortau soll noch dieses Jahr den Besitzer wechseln. Das teilt Alwin-Rainer Zipfl, Pressesprecher des Staatsbetriebes sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) auf Anfrage mit. Der Freistaat Sachsen als Eigentümer befinde sich in Vertragsverhandlungen mit dem favorisierten Kaufinteressenten, erklärt Zipfl. Der Staatsbetrieb gehe davon aus, dass der Vertrag bis spätestens Jahresende abgeschlossen werden kann. Wer den Zuschlag erhalten hat, ist derzeit nicht bekannt. Zuletzt befanden sich Nutzungskonzepte für ein Hotel, eine Privatklinik und Pflegeeinrichtung sowie eine Bildungseinrichtung unter den Bewerbern. Der Freistaat Sachsen forciert seit Ende 2019 den Verkauf des sechs Hektar großen Areals samt zugehörigem Gebäudeensemble. Es wird ein Kaufpreis im einstelligen Millionenbereich erwartet. Bis 2015 wurde das Obergut in Zschortau als Bildungszentrum genutzt, danach mietete es der Landkreis und brachte geflüchtete Menschen unter.

Delitzscher Neujahrsempfang wird abgesagt

Weil Abstandsvorgaben aufgrund der Corona-Pandemie voraussichtlich auch in den kommenden Monaten gelten, hat die Stadtverwaltung Delitzsch den Neujahrsempfangs im Januar abgesagt. Selbst wenn mit dem Einhalten der Abstände eine derartige Veranstaltung zugelassen würde, müsste doch der Kreis der Gäste stark beschränkt werden. Dann wäre eine Entscheidung zu treffen, wer eingeladen wird und wer nicht. Und dabei ist das Raumangebot im Bürgerhaus auch unter Normalbedingungen nicht üppig. Es fanden bisher 200 Personen im Saal Platz. Statt des abgesagten Empfangs wird nun auf die Weihnachts- und Neujahrsgrüße in schriftlicher Form und als Videobotschaft gesetzt.

Löbnitz bekommt die gelbe Tonne

Die Einwohner der Gemeinde Löbnitz bekommen die gelbe Tonne. Ab dem neuen Jahr wird die Sammlung der Kunststoffverpackungen von den bisherigen Säcken auf die neuen Behälter umgestellt. Der Abhol-Rhythmus wird beibehalten. Je nach Größe der Haushalte werden 240- oder 120-Liter-Tonnen aufgestellt. Aufgrund der Lieferengpässe können die Tonnen erst Mitte Dezember bis Mitte Januar bereitgestellt werden.

WGD hat treue Mieter

Die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) hat treue Mieter: Im Schnitt wohnt ein Mieter 12,3 Jahre bei der WGD. Der längste, aktuelle Mietvertrag läuft laut WGD schon seit 1958, also bereits 62 Jahre, so das Unternehmen im sozialen Netzwerk Facebook. Dort unterhält die WGD seit Anfang November eine Seite, um neben Homepage und Mietermagazin auch dort über verschiedene Aspekte zu informieren. Aktuell abonnieren knapp 200 Nutzer die Facebook-Seite der Wohnungsgesellschaft.

