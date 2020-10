Der Werbeliner See ist eine Oase für viele Vögel

Zwochau

Am vergangenen Wochenende führte Heike Franke als Mitarbeiterin des Landratsamt Nordsachsen im Projekt „Naturschutzbezogene Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit zu Natura 2000-Gebieten im Raum Delitzsch“ in einer Radtour zum Thema „ Zugvogeltage Werbeliner See“ durch das Naturschutzgebiet Werbeliner See.

„Mein Ziel ist es immer die Öffentlichkeit zu sensibilisieren und die bestimmten Arten zu zeigen. Und auch warum es wichtig ist, im Naturschutzgebiet bestimmte Regeln einzuhalten“, erklärte Heike Franke.

Vielfalt an Vogelarten

Gemeinsam mit dem 17-jährigen Vogelkenner Erik Eckstein aus Taucha machte sie zu Beginn mit Bildern auf verschiedenste beheimatete Vogelarten aufmerksam. Eisvogel, Bartmeise oder Gartengrasmücke sind meist nur flüchtig zu sehen, wo hingegen der Seeadler mit einer Spannweite von bis zu 2,3 Meter schneller Aufmerksamkeit erregt.

Mit rund 180 von 250 in Deutschland lebenden Vogelarten kristallisiert sich das Gebiet zu einer Oase für viele seltene und meist kleine und unbemerkte Vogelarten.

Brutverhalten wird gestört

Innerhalb zweier sogenannter „Milanstudien“ des freiberuflichen Diplom-Biologen Jörg Huth aus Halle ( Saale) wurde in den Jahren 2013 und 2016 festgestellt, dass das Brutgeschehen im Bereich des Schilfs auf der Ostseite des Werbeliner Sees durch Badegäste und Hunde gestört wird. Gelege wurden verlassen oder Jungvögel nicht ausreichend mit Nahrung versorgt. Daher sollen Exkursionen mit Schulklassen oder Erwachsenen zu mehr Verständnis für die auferlegten Verhaltensregeln für Besucher im Bereich des Werbeliner Sees sorgen.

Spuren vom Wolf

Doch neben den zahlreichen Vogelarten wurden auch mehrmals Wolfslosungen (Wolfskot) auf den Wegen gefunden. Auffällig daran ist die meist graue Farbe und Fellreste. DNA-Analysen ergaben, dass der Wolf sich im ehemaligen Tagebau zumeist von Reh- und Schwarzwild ernährt.

Doch allein der Wolf erzielt keine ausreichende Dezimierung des Wildschweinbestandes innerhalb des Dickichts. Rund 150 Wildschweine erlegen Jäger jährlich innerhalb des 15 Quadratkilometer großen Areals. Die tatsächliche Anzahl an Wildschweinen wird daher auf ein Vielfaches geschätzt, erklärte Erik Eckstein.

Von Alexander Prautzsch