Der Werbeliner See und die schwierige Aufgabe Naturschutz

Delitzsch

Es komme vor, dass Besucher des Werbeliner Sees in die Gesichter von Heike Franke (47) und Elisabeth Albrecht (31) schauen und wissen, dass der Hund nun an die Leine muss. Dieser Wiedererkennungswert ist vielleicht das erste Ziel, das die Mitarbeiterinnen des Projektbüros des Naturschutzgebietes im früheren Tagebau Delitzsch Südwest in ihrem ersten Jahr erreicht haben. Seit November 2019 vermitteln sie zwischen den Anliegen des Naturschutzes – unter anderem dürfen die Wege nicht verlassen werden – und dem Verhalten von Besuchern. Mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Einen besonderen Ort offensiver bewerben

Den zusammenfassenden Gedanken hinter ihrem Vorhaben erklärte Heike Franke so ziemlich zu Beginn des Projektbüros mit einem Zitat von Konrad Lorenz. Der Verhaltensforscher sagte einmal: „Man liebt nur, was man kennt und man schützt nur, was man liebt“. Um dies rund um den Werbeliner See umzusetzen, hatten sich die Mitarbeiterinnen, die beim Landratsamt Nordsachsen im Sachgebiet Untere Naturschutzbehörde angestellt sind, vorgenommen, die Landschaft mit ihren Besonderheiten durch Vorträge, Exkursionen, der Homepage www.nsgwerbelinersee.de und viel Zeit vor Ort offensiver zu bewerben.

Im ersten Fazit kann von einem Erfolg gesprochen werden. Nur der Vortrag sei nicht so gut angenommen worden und musste aufgrund fehlender Anmeldungen sogar abgesagt werden, erklärt Elisabeth Albrecht. Sie vertritt seit Mai die eigentliche Projektmitarbeiterin Franka Seidel aufgrund deren Elternzeit. Alles das, was „draußen“ passierte, sei auf große Resonanz gestoßen, sagt Franke. Da die Teilnehmerzahl bei Exkursionen und Führungen begrenzt ist, habe sie sogar Interessierten absagen müssen.

Knapp 450 Besucher im ersten Jahr

Insgesamt zählte das Projektbüro im Vorjahr während der öffentlichen Veranstaltungen 191 Teilnehmer bei acht Führungen. Zu den sechs Exkursionen für Schulen und Horte kamen 93 Kinder ins Naturschutzgebiet. Zur Vorstellung des Projektbüros im zurückliegenden März waren bereits 150 Gäste gekommen. Was Franke und Albrecht dabei aber auch erleben: Es sind oft die selben Interessierten, die sich immer wieder sehen lassen. Gelegentlich seien aber auch eher skeptische Teilnehmer darunter, die ihre Meinung am Ende – wenn auch nur zum Teil – revidieren. Andererseits gebe es aber auch Besucher, die sich uneinsichtig zeigen, sich nichts vorschreiben lassen wollen und sogar beleidigend auf die Mitarbeiterinnen reagieren.

Mit Erfahrung in neue Projekte

Davon lassen sich Franke und Albrecht nicht abschrecken: Neben den geplanten Ausflügen soll eine verstärkte Aufklärung und Akzeptanz durch die Präsenz im Gebiet und dem zufälligen Aufeinandertreffen erreicht werden. Dieser Bereich sei in den zurückliegenden Monaten aufgrund von zu erledigenden Planungen zu kurz gekommen. „Jetzt wissen wir, wie es geht und können öfter draußen sein“, sagt Franke.

Das Naturschutzgebiet rund um den Werbeliner See im Überblick. Quelle: Heike Nyari

Und so sind für das kommende Jahr 15 öffentliche Veranstaltungen, darunter drei Wolfsexkurionen, geplant. Das Projektbüro wurde zudem um ein Jahr bis Ende Oktober 2022 verlängert. Mindestens bis dahin werden noch weitere Besucher die Gesichter der beiden Naturschützerinnen kennen und mehr Hunde angeleint bleiben.

Von Mathias Schönknecht