Delitzsch/Eilenburg/Bad Düben

Schnee im Winter, wer hätte das gedacht. Es gibt ihn tatsächlich noch. Vor mehr als zehn Jahren erlebte die Region Nordsachsen das letzte Mal einen Winter, der den Namen auch verdiente. Die weiße Pracht machte sich fortan rar. An diesem Sonntag war es nun mal wieder so weit. Leise rieselte der Schnee und hatte weite Teile Nordsachsens mit einer weißen Decke überzogen. Die war unterschiedlich dick. Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Zur Galerie Der Sonntag begann für viele Nordsachsen mit einer kleinen Überraschung. Schnee hatte die Landschaft weiß gefärbt.

In Delitzsch hat der neunjährige Levi Julian Rohn seine Eltern geweckt. „Unser Kind ist dann in Schlafsachen auf den Balkon gerannt. Wir gehen heute Nachmittag noch einmal raus, mit einem Schlitten“, erzählte Mutter Julia. Auf den Wiesen in Delitzsch entstanden nach und nach immer mehr Schneemänner und an den Hängen hinter dem Barockschloss fuhren die ersten Kinder schon am Vormittag mit ihren Schlitten über die nur wenige Zentimeter dicke Schneedecke. Bis nachmittags schneite es leicht. Franz George aus Delitzsch plante eine sportliche Runde in Rackwitz. „Wir schrauben von unserem Skateboard die Achsen ab und machen dann den Berg runter,“ sagte der Delitzscher.

Auch Eilenburg erwachte am Sonntagmorgen im dichten Schneetreiben. Für Hauseigentümer und Hausmeister hieß das, frühzeitig zu Schaufel und Besen greifen, um Eingänge und Fußwege freizuräumen.

Winterdienst unterwegs

Die Stadtwirtschaft Eilenburg war seit 5 Uhr mit insgesamt zehn Kollegen und fünf Fahrzeugen und Handtruppen im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Für den Nachmittag war dann eine zweite Schicht eingeteilt. Auch am Montag müssen die Mitarbeiter zeitig raus, um für freie Straßen und Wege zu sorgen. „Um 4 Uhr beginnt die Bereitschaft“, so Nico Quadejacob, seit Beginn des Jahres neuer Geschäftsführer der Remondis GmbH Eilenburg. Für andere bedeutete die weiße Pracht vor allem Spaß. In einem Winterwald ähnelnden Stadtpark waren schon am frühen Vormittag viele Spaziergänger unterwegs, mit Kind, Kegel, Hund und Schlitten. Ebenso die Schneemann-Bauer. Bereits am Morgen wurden die ersten kreativen Exemplare auf dem Burgberg, im Stadtpark oder auf der Mauer am Mühlgraben entdeckt.

Den ersten Schnee erlebt

In Rackwitz entdeckte die dreijährige Luise den ersten Schnee live. Sie kannte ihn bisher lediglich aus Kinderbüchern, wusste, dass man damit einen Schneemann bauen kann. Gesagt getan. Der Rest der Familie musste mit ran. Als zwei Männchen standen, reichte es sogar noch für eine kleine Schneeballschlacht.

Über Nacht hatte der Schnee auch in der Dübener Heide eine weiße Schicht über die Region gelegt. Das nutzten gleich am Morgen die Läuferinnen und Läufer des Bad Dübener Turnvereins zu einer vormittäglichen Runde. „Das Wetter war herrlich, Die zehn Kilometer haben richtigen Spaß gemacht“, sagte Simone Kanitz. Die ersten Flocken nutzten auch die beiden Schwestern Hanna Schlaak und Fine Dietrich. Sie bauten am Spatenweg gleich vier unterschiedlich große Schneemänner. „Das hatten wir ja lange nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich den letzten Schneemann gebaut habe. Das ist schon einige Jahre her“, sagte Hanna Schlaak. Die kleinen Hügel in der Kurstadt waren gut bevölkert.

Endlich Schlittenpartie

Vor allem am Katzenbuckel im Kurpark und am Gasberghügel nutzten viele Kinder den Schnee für eine Schlittenpartie. Etwas besonderes hatten sich André Reichenbach und André Stumpp für ihre Kinder Sophia, Emilia, Hannah und Thea einfallen lassen. Mit einem Quad und zwei Schlitten hinten dran ging es über den verschneiten Parkplatz eines Supermarktes in der Dommitzscher Straße. „Das war ein Erlebnis für die Kids. Der letzte richtige Schnee ist ja schon ein paar Jahre her. Wenn die Kinder schon nicht zum Sport in die Turnhallen dürfen, dann haben sie jetzt wenigstens etwas Freude am Schlittenfahren“, so André Reichenbach.

Von ka, bro, AP, pfü