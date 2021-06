Der kleine Ort Löbnitz kommt im Fernsehen ganz groß raus

Löbnitz

In knapp zwei Wochen ist Löbnitz Teil der Reihe „Unser Dorf hat Wochenende“ im MDR-Fernsehen. Am Wochenende waren zwei Teams für Dreharbeiten in der 2100-Seelengemeinde unterwegs. Die halbstündige Sendung wird dann am Sonntag, dem 11.Juli, um 9 Uhr im MDR-Fernsehen ausgestrahlt. In der ARD-Mediathek ist die Sendung bereits am Tag zuvor ab 9 Uhr zu sehen.

„Unser Dorf hat Wochenende zeigt an jedem Sonntagmorgen die emotionalen und unterhaltenden Momente des Landlebens in Mitteldeutschland. Dabei geht es geht um das Lebensgefühl und den Alltag im Dorf mit all seinen Höhepunkten, dem Miteinander, den Streitereien und Freuden. Es geht um die Zukunftspläne ebenso wie um die Sorgen der im ländlichen Raum lebenden Menschen. Ob einzigartige Mundart, Suppenolympiade, das traditionelle Badewannenrennen oder der rührige Sportverein: Bei uns kommen die Menschen in den Dörfern zu Wort. Aus über 150 Dörfern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben wir mittlerweile schon berichtet“, erzählte Autor Mathias Schäfer.

Zur Galerie Ein MDR-Filmteam dreht Spannendes in und um Löbnitz. Reporter Steffen Brost war dabei.

Schon zeitig musste am Sonnabend Reiter Manuel Prause aus den Federn. Denn schon kurz nach sechs Uhr klopfte das Kamerateam an die Stalltüren des Löbnitzer Reitvereins Arndt. Wenig später sind die ersten Aufnahmen vom Ausmisten im Kasten. Dann folgen noch Aufnahmen auf dem Reitplatz. 15 Pferde bekommen heute ihre Stunde. Mit der Ausbildung von Turnierpferden verdient Manuel seine Brötchen. Unter den Pferdebesitzern hat er sich einen Ruf erarbeitet. Seine eigenen Vierbeiner sind echte Champions. Manuel weiß gar nicht mehr wohin mit den vielen Preisen und Pokalen. Eine Auswahl zeigt er stolz in der großen Reithalle.

Segelfliegen und Motorflug

Die nächste Station von Kameramann Frank Schindler, Tonassistent Maximilian Kraus und Auto Mathias Schäfer ist der Flugplatz Löbnitz/Roitzschjora. Hier hat der örtliche Fliegerklub seinen Sitz. Dort treffen die Filmemacher Gerold Weber. Er ist Vorsitzender des Clubs mit insgesamt 42 Mitgliedern. „Wir betreiben hier hauptsächlich Segelfliegen und Motorflug“, so Weber. Der Verein nennt immerhin fünf Segelflieger sein eigen und hat mit dem historische Doppeldecker des Typs PO 2 aus dem Jahre 1954 auch ein paar ganz besonderes Schätzchen im Hangar stehen. „Der stand viele Jahre versteckt und vergessen in einer Halle bei Riesa. Bei Aufräumarbeiten haben das dort die Leute 1992 entdeckt. Der historische Flieger war in einem desolatem Zustand. Mit Hilfe des Luftsportverbandes Sachsen konnte der Flieger erworben und zu uns gebracht werden. 18 Jahre hat es gedauert, bis er wieder abheben konnte. Seitdem pflegen wir ihn wie einen Schatz“, so Weber weiter. Dass er gut in Schuss und bestens gewartet ist, bewiesen die Mitglieder gleich vor Ort. Wenig später gibt der fliegende Oldtimer mit einem Segelflieger im Schlepptau ab und brachte den Gleiter auf über 500 Meter Höhe, ehe er ausgeklinkt wurde.

Freier Fall aus 4000 Meter Höhe

Ein paar hundert Meter entfernt vom Segelfliegertreff packt Samanta Kampe ihren Fallschirm zusammen. Mehr als 200 Sprünge hat sie auf ihrem Konto und leitet den Fallschirmspringer-Verein Skydive Leipzig. Bis zu 70 Mitglieder stürzen sich am Wochenende mehrere Male aus dem Flugzeug. 4000 Meter Höhe versprechen 50 Sekunden freien Fall. Der Verein ist nach Löbnitz gezogen, als das neue Messegelände in Leipzig gebaut und der Mockauer Flughafen damit dicht gemacht wurde. Mittlerweile trauern die wenigsten dem alten Gelände nach. Der Löbnitzer Flugplatz versprüht genau die Romantik, die sich die Fallschirmspringer wünschen.

„Unser Dorf hat Wochenende“ besuchte in Löbnitz auch noch den örtlichen Fußballverein, schaute sich bei den Surfern am Seelhausener See um, filmte in der Kirche die wunderschönen Deckenbilder und den blühendem Kirchgarten. Und auch vom Campingplatz wird eine spannende Geschichte erzählt.

Von Steffen Brost