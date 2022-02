Der neue Chef der SPD Delitzsch: Adrian Schneider (22)

Delitzsch

Adrian Schneider hat viel vor. Das hatte er schon immer. Kaum aus der Schule raus, kandidierte er auch schon für den Delitzscher Stadtrat. Geklappt hat es nicht. Er machte und macht weiter in Sachen Politik. Nun ist er mit nur 22 Jahren Chef des SPD-Ortsvereins in der Stadt.

Nein. Ein Berufspolitiker will er nicht werden und sich lieber aufs Studium konzentrieren. Ja. Er weiß, dass gerne mal Vergleiche zu Philipp Amthor gezogen werden, wenn man über ihn spricht. Adrian Schneider, auch er ist ganz der nette immer gut gekleidete Junge von nebenan mit der Brille und dem sanften Lächeln, hat früh angefangen in Sachen politischer Arbeit. Er, Sohn aus einem durch und durch unpolitischen Elternhaus, sagt über sich selbst: „Ich bin aus Eigeninitiative politisch geworden.“

Früh politisch engagiert

Er hat Gestaltungswillen. Er hat sich im Schülerrat engagiert. Er hat damals schon an Projekten der Jusos, den Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, mitgewirkt. Er hat das Jugendparlament Delitzsch – dort ist er ebenfalls Vorsitzender – mit aufgebaut und stets gegen den Vorwurf verteidigt, es sei eine SPD-Jugendorganisation. „Das Jugendparlament ist kein Ort für Parteipolitik“, sagt Adrian Schneider. Er ist für die SPD bei der Stadtratswahl 2019 angetreten. Auch wenn es nicht geklappt hat mit einem Sitz im Gremium blieb er immer weiter am Ball. Kurz nach der Kommunalwahl 2019 ist er auch in die Partei eingetreten, weil die SPD-Inhalte am besten zu seinen Inhalten passen.

SPD Delitzsch wählt neu

Anfang des Monats hat der SPD-Ortsverein turnusmäßig seinen Vorstand gewählt. Rüdiger Kleinke, 52 Jahre alt, gab damit nach 14 Jahren seinen Posten an den 30 Jahre jüngeren Adrian Schneider ab. Der bisherige Vorsitzende tritt gern in die zweite Reihe, um den Generationswechsel einzuleiten. „Adrian Schneider hat in den vergangenen Jahren wichtige Erfahrungen gesammelt und bringt frische Ideen und Tatkraft für die Umsetzung ein“, so Rüdiger Kleinke.

Zur Person Adrian Schneider ist 22 Jahre alt. Mit 19 kandidierte er für den Stadtrat Delitzsch, damals noch nur für die SPD, wenig später trat er in die Partei ein. Seit Februar 2022 ist er Ortsvereinsvorsitzender der SPD Delitzsch. Der Beerendorfer studiert in Leipzig Lehramt Mathe und Gemeinschaftskunde für die Oberschule. Seine Familie und der Freundeskreis stehen hinter seiner politischen Tätigkeit.

Delitzsch darf ihm was zutrauen

Adrian Schneider ahnt, dass manche Menschen im politischen Delitzsch ihm nichts zutrauen wollen angesichts des Charakterkopfs, den man seinem Vorgänger nachsagt: „Ich habe nicht Rüdiger Kleinke im Ohr“, stellt er also klar und spricht dabei wie immer: stets sachlich, stets höflich, ein Lächeln auf den Lippen. Adrian Schneider strahlt Ruhe aus bei allem, was er macht. Nur selten sieht man den intelligenten Mann während seiner politischen Arbeit in der Öffentlichkeit mal emotional werden. Als im Stadtrat Delitzsch im Oktober 2020 teils unsachlich angreifend gegen das Jugendparlament gewettert und es wieder einmal als SPD-Gremium gescholten wurde, rutschte Adrian Schneider nur für ein paar Sekunden mal ziemlich angespannt und mit rotem Kopf auf seinem Stuhl hin und her, bevor er sachliche Argumente sprechen ließ.

Mehr Öffentlichkeit für SPD Delitzsch

Und auch das SPD-Bundesprogramm werde er nicht runterbeten, sondern die Kommunalpolitik konstruktiv-kritisch begleiten, sagt er. Adrian Schneider sieht nun seine oberste Aufgabe vor allem erstmal darin, die politische Arbeit im 30 Mitglieder zählenden Ortsverein nach den Jahren der Pandemie-Pause wieder anzukurbeln.

„Die SPD Delitzsch muss wieder sichtbarer werden“, sagt der 22-Jährige. Die Arbeit läuft: Die Website ist neu gestaltet, die Auftritte in den sozialen Medien sind in Überarbeitung. Im Bürgerbüro in der Breiten Straße steht die Schaufenstergestaltung auf der Agenda, es soll nach der Pandemie wieder ein fester Anlaufpunkt für die Bürgerinnen und Bürger sein. Und doch sollen die nicht nur zur SPD kommen, sondern die Partei zu ihnen: „Wir werden verstärkt vor Ort gehen, in allen Stadtteilen und auch in den Ortsteilen“, kündigt Adrian Schneider an. Sobald es die Corona-Bedingungen zulassen, soll es losgehen.

SPD-Wünsche für Delitzscher OBM

Und die SPD ist Part des rot-rot-grünen Bündnisses, das den Unternehmer und Erzieher Jens Müller als Oberbürgermeister für Delitzsch sieht, wenn Ende Mai neu gewählt wird. Amtsinhaber Manfred Wilde (parteilos) und Herausforderer Uwe Bernhardt (Freie Wähler) seien „gelernte Verwalter“, sagt Adrian Schneider. „Jens Müller ist gelernter Gestalter.“

Von Christine Jacob