Detlef Hoffmann ist einziger Bürgermeister-Kandidat in Löbnitz

Wahl - Detlef Hoffmann ist einziger Bürgermeister-Kandidat in Löbnitz Nach dem Tod von Axel Wohlschläger (CDU) werden die Löbnitzer nun am 1. Dezember bestimmen, wer ihr neuer Bürgermeister wird. Bis Ende voriger Woche lief die Bewerbungsfrist für Kandidaten.

Detlef Hoffmann (CDU) tritt als einziger Kandidat bei der Bürgermeisterwahl in Löbnitz am 1. Dezember an. Quelle: Heike Liesaus