Nordsachsen

Detlef Worlitzer hat seine Nachfolge auf dem Land gesichert. Noch knapp ein Jahr, dann geht der Diplommediziner im kommenden November in Rente. Von der neuen Landarztquote für zu vergebende Medizin-Studienplätze hält er allerdings nichts. Doch wie geht es anders?

Nordrhein-Westfalen war Vorreiter, Sachsen-Anhalt hat sie bereits, ebenso Bayern, in Thüringen wird eine Einführung diskutiert. Immer mehr Bundesländer ziehen nach. Auch Sachsen möchte mit einer Landarztquote dem Ärztemangel jenseits der Großstädte begegnen: Wer sich nach seinem Studienabschluss und der Facharzt-Weiterbildung vertraglich verpflichtet, für zehn Jahre in einem Gebiet tätig zu sein, das von Unterversorgung bedroht ist, für den erschwert der Numerus Clausus künftig nicht mehr die Aufnahme eines Medizinstudiums. 6,5 Prozent der Studienplätze sollen laut Landarztgesetz künftig an Bewerberinnen und Bewerber vergeben werden, die sich dazu bereit erklären, unabhängig von ihrer Abschlussnote. Braucht es die Quote, um junge Ärzte und Ärztinnen aufs Land zu ziehen?

Von Akutnotfällen bis zur Entbindung

Detlef Worlitzer, der in Rackwitz als Hausarzt arbeitet und sich demnächst in den Ruhestand verabschiedet, hält sie für wenig geeignet. Warum Medizinerinnen und Mediziner in ländlicheren Regionen fehlen, könne er schwer nachvollziehen. Langfristig werde aber auch mit der Quote kein Anreiz geschaffen, ist er sicher. Dabei sei der Beruf ein erfüllender. „Es gibt wirklich keinen schöneren Job: Weil er so vielfältig ist und so viele Chancen bietet.“

Die Rackwitzer Praxis bleibt. Quelle: Manuel Niemann

Von Akutnotfällen, egal ob chirurgischer oder internistischer Natur, bis zur Entbindung habe er in den letzten mehr als 30 Jahren alles erlebt, schwärmt er. „Du bist teilweise nur auf dich angewiesen. Du hast nicht den Chirurgen um die Ecke.“ Den Patienten mit einer Platzwunde könne er nicht – wie in der Stadt – abrechnen und ihn zur Wundversorgung zum Chirurgen schicken, sondern müsse ihn behandeln. Wenn man so arbeite, seien es dann eben nicht 30 Patienten in der halben Stunde, die die Chipkarte zücken.

Auf dem Land lerne man dafür die Leute über Jahre kennen, man wohne vor Ort und lerne die sozialen Hintergründe kennen. „Aber ich habe manchmal den Eindruck, das will gar keiner mehr.“ Warum die jungen Ärzte nicht mehr aufs Land wollen, könne er sich nur mit der „sozialen Hängematte“ erklären. Heute könnte man aus dem Studium kommen und Ansprüche stellen statt vom Staat in die Verantwortung genommen zu werden. „Die wollen immer alle alles.“

Medizin wird vermarktet

„Hier soll wieder etwas mit Geld geregelt werden. Wir verpflichten die Leute und die bekommen dafür horrend mehr als die anderen“, sagt er über die Quote. In dem Falle einen Studienplatz ohne Numerus Clausus, für den andere zuvor warten mussten oder ihn nie bekamen. Er frage sich: „Wo bleibt denn da die Gerechtigkeit den anderen gegenüber?“ Zudem sei das Problem dann nur verschoben: „Die Kollegen, die dort verpflichtet werden, werden sich eben danach sagen: Jetzt machen wir erst einmal richtig Kohle.“ Das heiße nicht, dass man als Landarzt schlecht verdiene, aber Verdienstmöglichkeiten könnten doch nicht das einzige Motiv sein.

„Unser Gesundheitssystem krankt daran, dass wir versuchen, Medizin zu vermarkten“, wird Worlitzer grundsätzlicher. „Und ob es sich rentiert, dieses Mehr an Geld zu haben, für den Ärger an Bürokratie, die dafür zu machen ist, das glaub ich auf Dauer nicht mehr“, spricht er von seinen Erfahrungen. Darunter leide nicht nur die Empathie mit dem Patienten. Ärzte arbeiteten unter einem finanziellen Druck, gleichzeitig gingen die Kosten immer weiter nach oben. Dieser Drang nach immer mehr Geld verbunden mit erheblichem bürokratischen Aufwand, sei für ihn ein Grund gewesen auszuscheiden und einen anderen Weg zu gehen, auch bei der Suche nach einer Nachfolge für seine Praxis.

„Ich scheide faktisch etwas eher aus, weil es reicht, ich will raus, es ist gut“, sagt der 63-Jährige. Das G wird dabei zu einem lockerem J. Es ist „jut“, sagt er in seinem Dialekt, der verrät, der Beruf hat ihn erst hierher in die Nähe von Leipzig verschlagen. Er will eigentlich nicht wegen des Jobs raus – „ich bin diese ganze überbordende Bürokratie leid“, sagt er. Als nächstes warte auf die Ärzte etwa die Digitalisierung, die durchaus ihre Vorteile habe. „Aber wir sind hier keine homogene Altersgruppe von 20- bis 40-Jährigen. Wir sind auch darüber. Und wir haben eine Pandemie.“ Auch die sei schiefgelaufen. „Etwas Chaotischeres als diese Impfaktion habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen“, beschreibt er. Zu dem zu spät bestellten Impfstoff, der nicht in Einzeldosen verfügbar war, sei gekommen, die Hausärzte nicht direkt einzubinden, sondern Impfzentren einzurichten, spricht er offen über seinen Frust.

Zu DDR-Zeiten gab es eine andere Motivation

Das sei ein Mosaikstein gewesen aufzuhören, ein anderer ist der Vergleich zum Gesundheitssystem der DDR, das er davor kennengelernt hatte. „Das war auch gekennzeichnet von Mangel. Aber wir haben gearbeitet darin. Wir haben gekleecht und es hat Spaß gemacht.“ Mit weniger Lohn, sagt er, die Motivation sei damals zum Teil eine andere gewesen.

Den Plan aufzuhören, habe er bereits vor zehn Jahren gefasst. Damals musste er einen fünfstelligen Betrag zahlen, weil er sein Budget pro Quartal und Patient überzogen hatte. Er hatte ein Regressverfahren am Hals, „dafür, dass ich Patienten behandelt habe“. Er sei nicht unkritisch sich selbst gegenüber, wenn er auf bestimmte Vorgaben nicht geachtet habe, könne er sich das eingestehen – aber damals habe er gedacht, er sitzt im falschen Film. Wirtschaftlich sei es sicher geboten, aber gerade seine Patientinnen und Patienten seien vor allem ältere Menschen, die viele Medikamente und intensive Betreuung benötigen.

Angestellter Arzt statt eigene Praxis

Vor zweieinhalb Jahren verkaufte er daher seine Praxis und ließ sich über ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) wieder anstellen. Er habe jetzt mehr Lebensqualität, in den Jahren davor habe er Federn gelassen. Als Einstieg würde er das heute jederzeit wieder empfehlen, zumal man sich immer noch anders entscheiden könne, fühle man sich erst einmal gefestigt im Job.

„Ich wollte aus der Selbstständigkeit raus, weil ich nie ein großer Verfechter der Selbstständigkeit war und das nun über 30 Jahre gemacht habe“, sagt Worlitzer. Der Vorteil für ihn: ein simples Gehalt, weniger Bürokratie und Ärger. Auch als angestellter Arzt verdiene man nicht schlecht, auch wenn es weniger sei. Der Vorteil für den Standort: Einen Nachfolger für ihn zu finden, lag damit an der Verwaltung des MVZ. Das sei natürlich daran interessiert, den Arztsitz auf dem Land zu erhalten, weil von dort etwa Patienten nach Delitzsch und Eilenburg in die angeschlossenen Kliniken eingewiesen werden und nicht ins benachbarte St. Georg nach Leipzig.

„Das Schöne an der Sache für uns ist, dass es einen Verantwortlichen für uns gibt, der sich auch um medizinischen Nachwuchs kümmert“, beschreibt er einen weiteren Vorteil des MVZ, den er sieht. So sei er auch zu seiner Kollegin Nadja Skowron gekommen. „Sie ist noch in der Facharztausbildung“, erklärt Worlitzer, danach wäre trotz ihrer Schwangerschaft und der sich anschließenden Elternzeit kein Platz in der Eilenburger Praxis gewesen, in der sie zunächst war. Da die aber auch zum MVZ gehörte, bot sich die Chance zum Wechsel nach Rackwitz.

Auch sie fängt als angestellte Ärztin an: „Das hat sich jetzt so ergeben und damit bin ich auch ganz glücklich“, sagt die 31-Jährige. Eine eigene Praxis zu gründen oder eine zu übernehmen, das habe sie bisher nie überlegt. Sie studierte in Gießen, sei aber bei Krostitz aufgewachsen und nur für das Studium kurz weggewesen. Die Abwechslung ziehe sie wieder aufs Land, allerdings sei der Wunsch, Allgemeinmedizinerin zu werden, bei ihr relativ spät aufgekommen. „Man hat hier ja wirklich alles, von Kindern über kleine Chirurgie.“ Dass das auch mehr Verantwortung bedeute, sei einfach so.

Ein gutes Team

„Das ergibt sich so, aber da wächst man auch rein. Das ist ein Gefühl, was du erhältst, wenn du über Jahre in dem Job arbeitest “, sagt Worlitzer – und das mache ihn auch ein bisschen stolz, auch wenn Landärzte nicht der „Nabel der Medizin“ seien. „Aber ich glaube, dass die landärztliche Medizin ein Highlight ist in diesem ganzen Pulk aus Schönheitschirurgen, Internisten und so weiter.“

Befragt, ob sie eine Landarztquote in ihrer Entscheidung bestärkt hätte, gibt sich seine Nachfolgerin in spe allerdings ergebnisoffen: „Hätte ich in Leipzig studieren können, hätte ich es vielleicht gemacht, aber ich wollte ja nicht auf Dauer in Hessen bleiben und deshalb war es für mich keine Option.“

Fast ein halbes Jahr konnten beide jetzt bereits zusammenarbeiten. Ein Vorteil, sagen beide, um die Praxis zu übernehmen: Das Klientel könne Nadja Skowron schon kennenlernen und Ersatz für die beiden Schwestern ließe sich so in aller Ruhe suchen. Gerade junge Frauen, die es in der Medizin immer mehr gebe, nutzen die Anstellung, sei es, weil sie finanzielle Risiken scheuen oder im Falle eines Kinderwunsches abgesichert sein wollen.

Zudem entfalle bei der Anstellung über ein MVZ quasi die Personalverantwortung. „Die Neuen haben wir schon zusammen und das ist ein gutes Team“, sagt Worlitzer. So einfach laufe es bei niedergelassenen Ärzten sonst nicht, eine allgemeinmedizinische Landarztpraxis zu verkaufen, sei schwierig. Meist solle es nichts kosten und man lerne seine Nachfolger auch kaum kennen. „Sondern sie wollen gern den Arztsitz haben und haben kein Interesse, dass du da noch ewig lang mit drin rumfuhrwerkst“, sagt der Landarzt. Im Gegensatz dazu finde er den Synergieeffekt bei ihrer gemeinsamen Übergangszeit toll. Nach Mutterschutz und Elternzeit übernimmt die 31-Jährige dann die Praxis. „Ich komme ab 1. November. Das ist der Plan“, sagt sie.

„Ich bin eben noch aus einer anderen Zeit“

Zwar sei kein niedergelassener Arzt verpflichtet, einen Nachfolger zu finden, aber in der Regel gehöre es zur Altersvorsorge dazu, dass die Praxis übernommen wird. Im Leipziger Umland sei das nicht das Problem, aber es werde ein Problem, je weiter man sich von Leipzig entferne. In Nordsachsen etwa in der Region um Torgau oder Oschatz. „Was ich nicht so richtig verstehe. Ich bin eben noch aus einer anderen Zeit. Bei uns wurde noch gesagt: Was willst du machen? Du bist Allgemeinmediziner. Du gehst nach Rackwitz! Da war das eigentlich relativ Ritze und man hat es hingenommen, dass man da hingeht, wo man hingeschickt wird.“

Die Leute seien damals froh gewesen, dass sie das Studium hinter sich hatten und anfangen konnten. „Heute wollen alle natürlich nah der Zentren sein.“ Wobei für ihn selbst Torgau noch ein solches sei, aber alles konzentriere sich eben. „Ich habe da kein Einfühlungsvermögen dafür, weil es bei uns völlig anders lief. Ich hätte damals ja auch sagen können, ich gehe zurück nach Preußen, also da hoch nach Berlin oder so“. Für ihn war es damals in Ordnung. Er war familiär gebunden, die Nähe zu Leipzig, gibt er zu, sprach auch nicht dagegen.

Von Manuel Niemann