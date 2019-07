Löbnitz

Viele Baustellen gibt es momentan im Pfarrbereich von Matthias Taatz. Da wird an der Kirche Brinnis der Turm auf Vordermann gebracht, in Spröda bald das Gerüst um die Kirche gestellt oder an diversen Friedhofsmauern saniert. Am weitesten aber fortgeschritten ist das Projekt Ave von Schönfeld-Garten rund um die berühmte Bilderdeckenkirche in Löbnitz.

Kirchgarten hat Gestalt angenommen

In den vergangenen Wochen und Monaten sind die Erdmassen bewegt worden, wurden Wege angelegt und etliche Pflanzen in der Erde versenkt, der Spielplatz hat Gestalt angenommen. Es soll eine Oase in der Mitte des Dorfes entstehen, erläutert der Pfarrer, ein Lehr- und Lustgarten der Reformation. Und im Garten steht nun auch die Namensgeberin. Ave von Schönfeld feierte kürzlich in Form einer Holzskulptur ihren Einzug. Sie erzählt eine besondere Geschichte. „Ich möchte ihren Wandel zeigen, erzählen, wie sie vom katholischen Weg zum evangelischen kam und was das mit ihr machte“, erläutert Künstler Gabriel Zschornak aus der Lausitz. Die Figur ist aus Eichenholz gefertigt. Während der Unterkörper noch ein grobes, eckiges Stück Holz ist, entspringt ab der Mitte eine wunderbar weibliche Silhouette. Das Haupt ist zur einen Hälfe glatt, auf der anderen scheint es wie von Haar umspielt. Das Eichenholz ist so fein gearbeitet und so genau ausgewählt, dass die Maserung einen Bauchnabel und sogar Brustwarzen ergibt. Die Frauenfigur bleibt gesichtslos, gleichwohl Ave von Schönfeld als sehr schöne Frau galt. Zschornak will mit seinem Werk den Lebensweg skizzieren und verdeutlichen, wie Ave von Schönfeld aufblühte, zu sich fand und Freiheit im neuen Glauben lebte – dafür steht unter anderem das offene Haar. Sie gehört zu den Frauen, die mit Katharina von Bora aus dem Kloster Nimbschen flohen. Mit der Skulptur wurde sich nun auch gegen eine Luther-Statur entschieden, die ursprünglich einmal – auch im Hinblick auf das vergangene Lutherjahr – für den Kirchgarten angedacht war. Der Reformator hatte hier einige Zeit verbracht und in Löbnitz Sympathien für die junge Ave von Schönfeld gehegt, deren Wurzeln in diesem Landstrich liegen und die Verbindungen mit diversen Orten der Region aufweist.

Die neue Skulptur für den Garten der Kirche. Quelle: Wolfgang Sens

Kaum aufgestellt, wird die Ave allerdings wieder verhüllt – auf ein provisorisches Tuch folgt eine feste Umhausung. Erst im September zum Tag des offenen Denkmals, bei dem sich der fertige Garten präsentieren soll, wird die Holzfigur für die Öffentlichkeit freigegeben. Dann kann jedermann einen Blick auf eine wirklich gelungene Skulptur werfen.

Löbnitz setzt auf Fördermittel

Damit ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Vollendung des Gartens getan. Seit 2018 arbeitet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Kommune und den Bürgern an diesem Projekt, wird dabei vom Förderprogramm „Vitale Dorfkerne“ unterstützt. Von der Idee bis zur Umsetzung des Ave von Schönfeld-Gartens hatte es einige Jahre gedauert. Generell bleibt der Garten zugänglich, er wurde per Gemeinderatsbeschluss entsprechend gewidmet. Das war eine Voraussetzung, um ans Fördergeld für das angedachte 400 000-Euro-Vorhaben zu kommen. Der Garten soll ein Ort der Begegnung für Jung und Alt sein, Einheimische und Gäste locken.

Die offizielle Einweihung der Ave von Schönfeld findet am Sonntag, 8. September – dem Tag des offenen Denkmals – um 16 Uhr statt.

Von Christine Jacob