Die Corona-Hotspots im Landkreis Nordsachsen

Nordsachsen

Stetig gibt es neue Corona-Infektionen im Landkreis Nordsachsen. Seit Bekanntwerden des ersten Infektionsfalls in Nordsachsen im März 2020 ist unterdessen bei insgesamt 7458 Menschen das neuartige Sars-CoV-2-Virus nachgewiesen worden, am Freitag lag diese Zahl noch bei 7406, informierte das Landratsamt am Sonntag. Doch weiterhin werden mehr inzwischen nicht mehr infizierte Betroffene von der „Liste“ der Corona-positiven Einwohner gestrichen als im gleichen Zeitraum neue Fälle hinzukommen.

149 Menschen in Nordsachsen bislang verstorben

Aktuell sind 1310 Personen als Corona-positiv verzeichnet und 3037 Menschen in angeordneter Quarantäne. Am Freitag waren noch 1356 aktuelle Fälle und 2960 Personen in Quarantäne. 149 Menschen sind im Landkreis Nordsachsen bislang im Zusammenhang mit Corona verstorben. Im Landkreis Nordsachsen leben etwa 197 000 Einwohner.

Anzeige

Neuinfektionen im Landkreis Nordsachsen

Das sächsische Sozialministerium veröffentlicht zudem eine Übersicht über das aktuelle Infektionsgeschehen in den Städten und Gemeinden auch in Nordsachsen (Stand 16. Januar). Die Zahlen stehen für die Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen. Der Wert in Klammern ist der Inzidenzwert für die Gemeinde.

1. Wermsdorf 30 (576,8)

2. Mockrehna 28 (555,4)

3. Dreiheide 11 (523,3)

4. Belgern-Schildau 35 (453,4)

5. Dommitzsch 10 (406,8)

6. Naundorf 9 (400,5)

7. Cavertitz 8 (4361,3)

8. Eilenburg 51 (327,8)

9. Oschatz 46 (326,3)

10. Arzberg 6 (319,3)

11. Torgau 63 (316,9)

12. Dahlen 13 (306,2)

13. Liebschützberg 9 (302,5)

14. Wiedemar 15 (284,8)

15. Beilrode 11 (264,8)

16. Trossin 3 (241,4)

17. Schkeuditz 39 (213)

18. Zschepplin 5 (175,5)

19. Schönwölkau 4 (156,8)

20. Mügeln 8 (136,2)

21. Jesewitz 4 (129,4)

22. Doberschütz 5 (122,1)

23. Delitzsch 29 (116,8)

24. Bad Düben 9 (114,9)

25. Taucha 17 (108)

26. Krostitz 4 (99,2)

27. Elsnig 1 (71,7)

28. Rackwitz 3 (58,4)

29. Laußig 2 (54,9)

30. Löbnitz 0 (0)

Von lvz