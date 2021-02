Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Erster Nachwuchs im Delitzscher Tiergarten

Im Tiergarten Delitzsch hat sich Nachwuchs eingestellt. Das erste Jungtier des Jahres 2021 ist ein Springtamarin. Bei den kleinen Affen zieht das Zuchtpaar nun den siebten Nachwuchs groß. Wie bei allen Krallenaffen typisch geschieht das ganz in Familie. So übernehmen Vater und Geschwister wenige Wochen nach der Geburt den Spross, tragen ihn, spenden Körperwärme und beschützen ihn. „Dies entlastet das Muttertier erheblich, da es in dieser Phase das Jungtier nur noch zu den Stillzeiten mit Milch versorgen muss“, schildert Tiergartenleiter Konstantin Ruske. Springtamarine aus Delitzsch konnten bisher unter anderem an den Tierpark Bad Liebenstein übergeben werden; aktuell wird laut Stadtverwaltung ein Transfer an einen russischen Zoo vorbereitet und Interesse aus England sei ebenfalls angemeldet.

Erzieher malern ihre Kita

Ein Teil der Erzieher und Erzieherinnen, die in den Kitas der Gemeinde Rackwitz beschäftigt sind und nicht in der Notbetreuung eingesetzt wurden, haben in den Wochen der Schließung Malerarbeiten in den Einrichtungen durchgeführt. Darüber informierte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos). Zusammen mit Mitarbeitern des Betriebshofes sei neben der Gestaltung der Räume auch tapeziert worden. „Es wurde gute Arbeit geleistet“, sagte Schwalbe. Aktuell seien 16 Erzieher dafür eingesetzt, um Steuerakten zu digitalisieren. Von dieser Tätigkeit könnten die Erzieher am einfachsten abgezogen werden, sobald die Kindereinrichtungen wieder öffnen dürfen, sagte Schwalbe.

Gemeinde Rackwitz wird digital

Die Gemeinde Rackwitz entfernt sich immer mehr vom Papier. In ihrer Januarsitzung verzichtete die Ratsversammlung auf den Ausdruck der Unterlagen. Jedes Mitglied lud sich die durch die Gemeinde bereitgestellten Beschlüsse, Bebauungspläne und weiteren Dokumente auf das persönliche mobile Endgerät. Dafür hatte Rackwitz in den zurückliegenden Monaten ein Ratssystem auf der eigenen Homepage eingerichtet und den Räten eine Pauschale für den Kauf eines Laptops oder Tablets gezahlt. Dies erleichtere die Arbeit, nicht nur der Gemeinderäte, sondern auch der Verwaltung, sagte Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos).

In der aktuellen Haushaltsplanung hat Rackwitz weitere 25 000 Euro für ein Online-Dokumenten-Managementsystem hinterlegt. Mit dieser Software sollen sämtliche Dateien und Dokumente der Gemeindeverwaltung elektronisch archiviert, katalogisiert und geordnet werden. Wie Schwalbe erklärt, soll so der digitale Zugriff, auch außerhalb des Rathauses, möglich sein. Das Ratssystem war mit etwas Verzögerung gestartet. Ursprünglich war eine Einführungsphase bereits mit Jahresbeginn 2020 geplant.

Papier verbrannt – Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr Delitzsch musste am Dienstag kurz vor 21 Uhr ausrücken. Hieß es zunächst, es gebe einen unklaren Feuerschein in einem Gebäude gegenüber des Gerätehauses in Delitzsch, fand man dann eine erhebliche Rauchentwicklung in der nahen Marienstraße.

Die Delitzscher Feuerwehr in der Marienstraße. Quelle: FW Delitzsch

Wie sich herausstellte, hatte jemand Papiere per Feuer vernichtet und ein Löscheinsatz war nicht nötig. Die Person wurde belehrt.

Brauerei Krostitz braucht weiter Leergut

In Sachen Leergut läuft es derzeit bei der Ur-Krostitzer Brauerei rund, so die Antwort auf eine Nachfrage der LVZ. Generell aber ist es immer rar und könne über die Abfüllfähigkeit einer Brauerei entscheiden. Und weil derzeit eher aus Flaschen genossen wird, sei es umso wichtiger. Im Sommer wurde es tatsächlich mal eng. Die Brauerei freut sich auch jetzt, wenn das Leergut nicht lange im Keller bleibt, sondern schnell wieder zurückkommt.

