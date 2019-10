Die Grundschule Delitzsch Ost hat jetzt eine Bibliothek

Delitzsch

Die Idee sei Ihnen während einer Lesenacht in der Schule gekommen, erzählt Sandra Tewes. Einige der Schüler hatten gegenüber der 35-Jährigen Grundschullehrerin erklärt, dass sie gar nicht mitmachen könnten, weil zu Hause gar keine Bücher dafür vorhanden seien. Das ist an der Grundschule Delitzsch Ost ab sofort Geschichte.

Förderverein und Familien helfen aus

Zusammen mit Elisabeth Koch hat Tewes nach dem Unterricht Bücher digital katalogisiert, die Werke nach Lesealter geordnet und Bibliotheksausweise erstellt. „Es ist wie in einer richtigen Bücherei aufgezogen“, sagt Schulleiterin Diana Ruhland. Das soll den Schulkindern helfen, sich später in anderen Bibliotheken einfacher zurechtzufinden. Auch die Delitzscher Stadtbibliothek „Alte Lateinschule“ sei für einige der Kinder, die aus den umliegenden östlichen Ortsteilen kommen, nach dem Unterricht nicht ganz einfach zu erreichen, erklärt Ruhland die Vorzüge der eigenen Sammlung.

Die Bücher kamen zum großen Teil über Spenden der Kinder zusammen. „Wir waren selbst überrascht, wie großzügig die Familien waren, sie der Schule zur Verfügung zu stellen“, erzählt Elisabeth Koch. Die 26-jährige Lehrerin absolvierte im Vorjahr ihr Referendariat an der Grundschule und hat mit diesem Schuljahr eine erste Klasse übernommen. Auch der Förderverein hat einige Bücher und die Ausstattung – wie Sitzsäcke und Regale – des Raums finanziert.

Die nächste Lesenacht kann kommen

Natürlich gibt es wie in jeder anderen Bibliothek auch ein paar Regeln: Bücher werden auf den eigenen Bibliotheksausweis ausgeliehen und müssen nach drei Wochen zurückgegeben werden. Es könne aber ganz einfach verlängert werden, sagt Tewes. Ein Harry-Potter-Buch sei beispielsweise nicht von jedem Schüler in dieser Zeit zu bewältigen. Damit sich die Schüler einfacher zurechtfinden und gleich das richtige Buch finden, hat Elisabeth Koch die Bücher nach den einzelnen Klassenstufen geordnet und mit jeweils unterschiedlich farbigen Punkten und Etiketten gekennzeichnet. Das Angebot reicht vom einfachen Lesestoff bis hin zu Lexika, die die Schüler auch für den Unterricht verwenden können. Über 500 Bücher fasst die Sammlung aktuell. Aber es ist auch noch etwas Platz vorhanden. Eines ist schon jetzt sicher: Die nächste Lesenacht kann in jedem Fall kommen.

Der Verein „Freunde und Förderer der Grundschule Delitzsch Ost“ sucht dringend einen Kassenwart. Weitere Information gibt es unter www.gs-delitzsch-ost.de/Foerderverein oder telefonisch unter 034202 62350.

Von Mathias Schönknecht