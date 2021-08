Die LVZ lädt zum Leser-Stammtisch nach Delitzsch

Delitzsch

Das Restaurant „Zum Weißen Ross“ in Delitzsch ist am 1. September fest in LVZ-Hand – und Sie, liebe Leserinnen und Leser, sind herzlich eingeladen zum LVZ-Stammtisch, der an diesem Tag um 19 Uhr beginnt.

Lassen Sie uns miteinander plaudern – am 1. September im Restaurant „Zum Weißen Ross“ in Delitzsch. Quelle: LVZ

Es gibt viel zu besprechen

Kommen Sie ins Gespräch mit unserer Chefredakteurin Hannah Suppa (38) und den Redakteurinnen und Redakteuren der Lokalredaktion Delitzsch-Eilenburg. Denn es gibt viel, worüber wir miteinander reden können. Die vergangenen anderthalb Jahre waren durch die Corona-Pandemie nicht leicht. In fast jeder Familie hat sich dadurch das Leben verändert. Wie sind Sie bisher durch diese Zeit gekommen? Wie blicken Sie nach vorn? Worüber haben Sie sich gefreut, worüber geärgert? Schon bald, am 26. September, wird ein neuer Bundestag gewählt. Wie sehen Sie die Wahl? Was erwarten Sie von der Politik? Welche Themen sind Ihnen wichtig?

Über all das wollen wir gern mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ihre Zeitung lädt Sie zum Bier oder zum Getränk Ihrer Wahl ein. Und natürlich möchten wir von Ihnen auch hören, was Sie sich von Ihrer Leipziger Volkszeitung wünschen.

„Ich freue mich sehr auf offene Gespräche über Land, Leute und den Journalismus“, sagt Hannah Suppa. „Damit wollen wir vor Ort den Puls fühlen: Auf welche Themen sollen wir für Sie setzen? Was ist gerade vor der Bundestagswahl Ihr Blick auf Ihre Heimat und die Welt?“ Natürlich könne es auch über die Medien im Wandel gehen, denn die digitale Präsentation unserer Nachrichten und Reportagen wird immer wichtiger. Fest steht: Die Zeitung, ob gedruckt oder digital, machen die Journalistinnen und Journalisten nicht für sich selbst, sondern für Sie, die Leserinnen und Leser.

„Als Lokalzeitung gehören wir fast zur Familie: Wir sitzen mit am Frühstückstisch, wir begleiten viele Leser über den Tag auf dem Smartphone – da ist es nur richtig, dass wir uns nun auch wirklich einmal miteinander an den Tisch setzen und plaudern“, sagt Hannah Suppa, die seit Dezember 2020 bei der LVZ in Leipzig ist und die in dieser Zeit nicht nur die Messestadt erkundete, sondern auch schon viel von Sachsen gesehen hat, unter anderem beim Besuch der Lokalredaktionen in Delitzsch und Eilenburg. „Neugierig zu sein, zu wissen, was die Menschen vor Ort bewegt, das aufzugreifen und kritisch nachzufragen, ist das tägliche Anliegen unserer Lokalreporterinnen und -reporter.“

Welche Themen soll die LVZ aufgreifen?

Die LVZ-Lokalredaktion Delitzsch-Eilenburg freut sich also, wenn Sie Themen mitbringen, die wir in den kommenden Wochen aufgreifen sollen. „Wir sind gespannt, was Ihnen auf den Nägeln brennt!“, so Hannah Suppa.

LVZ-Stammtisch, Mittwoch, 1. September, in Delitzsch, Zum weißen Ross, Rossplatz 2-3. Einlass ist um 18.30 Uhr. Los geht es 19 Uhr.

Von LVZ