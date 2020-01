Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Märchen-Test im Delitzscher Museum

„Als das Wünschen noch half – testet Euer Märchenwissen“ sind zwei Winterferienveranstaltungen im Delitzscher Museum überschrieben. Dabei können die jungen Besucher verschiedene Märchenszenen entdecken, an denen jedoch immer mal auch eine Kleinigkeit nicht stimmt. Die Gewinner des kleinen Spiels haben sogar Aussicht auf einen märchenhaften Preis.

Zu dieser Ferientour wird am 12. und am 19. Februar ab 11 Uhr eingeladen. Anmeldungen unter Telefon 034202 67208 sind erbeten.

Termin für Delitzscher Frühjahrsputz steht

Auch in diesem Jahr soll die Stadt Delitzsch im Rahmen eines symbolischen Frühjahrsputzes von Stadtverwaltung und Werbegemeinschaft wieder in Schuss gebracht werden. Treffen für den Frühjahrsputz ist am 7. April um 16 Uhr am Rathaus. Von dort aus geht es durch die Stadt, um all das aufzusammeln, was sich in den Wintermonaten so angesammelt hat. Mit der Zeit am Nachmittag soll auch Berufstätigen und Pendlern die Chance zur Teilnahme gegeben werden.

Neues Imbissangebot auf Wochenmarkt

Der Delitzscher Wochenmarkt hat wieder einen Imbiss-Stand. Silke Kuschka und Matthias Radke von Big Schnitzel aus Eilenburg bieten jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 14 Uhr auf dem Delitzscher Wochenmarkt verschiedene Speisen und Getränke wie Currywurst oder Schnitzelbrötchen an. Die beiden waren auch schon bei den delitziösen Abendmärkten zu Gast, die 2019 Premiere feierten und ab dem 28. Mai fortgeführt werden.

Soldaten schicken Dankschreiben nach Delitzsch

Feldpost aus Mali und Afghanistan: Der Verein Freundeskreis der Bundeswehr in Leipzig schickt seit dem Jahr 2012 Weihnachtspakete an im Ausland stationierte Soldatinnen und Soldaten. Die mit weihnachtlichen Produkten befüllten Sendungen werden von Paten bezahlt, die mit einem Beitrag von 9,50 Euro auf diese Weise einen Gruß aus Deutschland in die Länder schicken, in denen Bundeswehrsoldaten eingesetzt sind. Zusätzlich werden persönliche Schreiben verschiedener Stadtoberhäupter oder auch des sächsischen CDU-Ministerpräsidenten Michael Kretschmer beigelegt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, verfasste auch Delitzschs Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) im zurückliegendem Jahr erneut Weihnachtsgrüße – 250 Schreiben waren es in der Adventszeit 2019. Wie das Rathaus weiter informiert, sind seither drei Feldpostkarten aus Afghanistan eingegangen, mit denen sich die Empfänger für die Pakete bedanken.

Mehr über die Paketaktion gibt es im Internet auf der Seite des Bundeswehr-Freundeskreises unter fkbw-leipzig.de

Auch Aufbau gestaltet Fassaden

Nicht nur die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD), sondern auch die Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau (WBG) macht Delitzsch bunter. So wurde zum Beispiel der Giebel des WBG-Gebäudes in der Gellertstraße 1-15 im Delitzscher Norden mit verschiedenen Motiven aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der WBG gestaltet.

Hoffnung fürs Bürgerhaus

DelitzschDas Soziokulturelle Zentrum Delitzsch (SKZ) hat ein Konzept zur Fortführung des Bürgerhauses vorgelegt. Dieses Konzept im Ältestenrat erörtert werden, dann würden weitere Abstimmungen erfolgen. Im Dezember hatte der Stadtrat beschlossen, dass vorerst die Stadtverwaltung selbst die weitere Betreibung übernimmt. Der Pächter gibt das Geschäft Ende Februar auf.

