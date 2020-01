Die Meldungen des Tages aus der Region Delitzsch

Delitzsch

Jeden Tag gibt es aktuelle Informationen aus der Region Delitzsch, hier die Meldungen des Tages.

2800 Euro für Bäume in Wiedemar

Im zurückliegenden November feierte Wiedemars Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) ihren 50. Geburtstag. Ihr Wunsch: 50 Bäume für die Gemeinde Wiedemar. Rund 2800 Euro seien nun insgesamt durch Spenden zusammengekommen und das Vorhaben könne damit umgesetzt werden, teilte Möller mit. Dafür wolle sie sich herzlich bedanken. Die Pflanzen sollen aus der Baumschule im Ortsteil Grebehna kommen, anschließend werden geeignete Stellen im Gemeindegebiet ausgewählt.

Museum hat stolze Sammlung

Auf eine reichhaltige Sammlung von Archäologie bis Zoologie konnte Jürgen Geisler, der Leiter des Museums Barockschloss Delitzsch, zum Neujahrsempfang verweisen. Diese umfangreiche Sammlung soll dieses Jahr besonderes Gewicht bekommen. Es wird die Sonderschau „120 historische Objekte erzählen Museumsgeschichte“ zum 120. Geburtstag des Museums vorbereitet. Jedes Jahr soll mit einem besonderen Stück, das in dieser Zeit in die Sammlung gekommen ist, vertreten sein. Die Schau läuft vom 1. Juni bis 1. November.

Flughafen informiert in Rackwitz

Die für den 23. Januar geplante Sitzung des Rackwitzer Gemeinderats entfällt. Das teilte die Verwaltung nun mit. Stattfinden wird an diesem Tag in der Rackwitzer Grundschul-Turnhalle die Informationsveranstaltung des Flughafens Leipzig-Halle. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr soll über das Planänderungsverfahren informiert werden. Der Airport will 250 Millionen Euro investieren und plant unter anderem, vier neue Rollbahnen zu schaffen, um die Anbindung an die beiden Start- und Landebahnen zu verbessern. Das größte Einzelprojekt ist die Erweiterung des Vorfeldes vor dem DHL-Sortierzentrum. Bisher werden dort nachts bis zu 60 Frachtflugzeuge be- und entladen, nun sollen zusätzliche 36 Stellplätze hinzukommen. Mit der Veranstaltung soll die Öffentlichkeit an dem Prozess beteiligt werden.

Leinepark-Schule öffnet Türen

Die Oberschule am Leinepark in Krostitz öffnet am Freitag, dem 24. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr ihre Türen. Besonders künftige Abgänger der Grundschulen sind mit ihren Eltern eingeladen, sich im Haus umzusehen, aber auch alle anderen Interessenten sind willkommen. Schülerlotsen führen durch die Schule. Schulleitung, Fachlehrer, Sozialarbeiterin und die Streitschlichter stellen sich vor. In den Fachkabinetten wird über die verschiedenen Unterrichtsfächer informiert. Experimente in der Chemie und Physik sind zu bestaunen. Ganztagsangebote werden vorgestellt. Außerdem werden die Anmeldezeiten der neuen 5. Klassen bekanntgegeben.

Infos über das Krostitzer Dorffest

Über das Krostitzer Dorffest wird in der öffentlichen Ratssitzung am Donnerstag, dem 30. Januar, informiert. Die Organisation der Veranstaltung war neu ausgeschrieben worden. Im vorigen Jahr hatte die Gemeinde das Event ausfallen lassen. Zur Beratung und zum Beschluss auf der Tagesordnung steht die Neufassung der Bekanntmachungssatzung. In dieser wird festgelegt, wie die amtlichen Informationen der Gemeinde an die Einwohner übermittelt werden sollen. Einer der ersten Punkte sind die Einwohnerfragen. Die Sitzung beginnt 19.30 Uhr im Gemeinschaftszentrum, Dübener Straße 1.

Erasmus-Schmidt-Schule öffnet Türen

Am Samstag lädt die Erasmus-Schmidt-Schule im Delitzscher Norden zu einem Tag der offenen Tür ein. Der Aktionsvormittag beginnt um 10 Uhr mit einem Auftritt der Nordlichter. Die warten an diesem Tag auch gleich noch mit einer weiteren Aktion auf und öffnen ihren Fundus, um Kostüme und Requisiten zum Verkauf anzubieten. Darüber hinaus können sich interessierte Eltern und potenzielle neue Schüler am Samstag bis um 12 Uhr im Schulhaus, das erst saniert wurde, umsehen und mehr über die Arbeit dort erfahren.

Wintercamp im Technikzentrum

RabutzDas Technisch-Ökologische Jugendprojektzentrum (TÖP) in Rabutz macht auch im Winter keine Pause: Vom 10. bis 14. Februar lädt das TÖP junge Technikfans im Alter zwischen 12 und 16 Jahre für sein Feriencamp im Wiedemarer Ortsteil ein. Am Bageritzer Weg stehen dann die Gartenbahn V 36 und das Funktionsmodell eines Transportroboters im Mittelpunkt. Letzterer wurde im vergangenem Jahr auf der Jugend-Technikmesse in Abu Dhabi vorgestellt. Nun sollen alle aufgetretenen Mängel und Transportschäden beseitigt werden, teilt TÖP-Leiter Elk Messerschmidt mit. Die Camp-Teilnehmer werden täglich in Gruppen zusammenarbeiten und ihre Ergebnisse am Freitag den Eltern zum Abschlussfest vorstellen. Die Teilnahmegebühr für die Woche einschließlich Unterkunft beträgt 120 Euro, für Clubmitglieder 80 Euro.

Interessenten melden sich bis 1. Februar beim TÖP unter der E-Mail-Adresse: drelk@rennstall-rabutz.de

Vogelliebhaber treffen sich wieder

DelitzschAb Februar läuft wieder der Delitzscher Vogel- und Kleintiermarkt. Dazu lädt der Verein Delitzscher Vogelliebhaber 1963 erstmals am 1. Februar und dann jeden weiteren ersten Samstag im Monat. Nur im Oktober wird der Markt wegen des Feiertags vom 3. Oktober auf den 10. Oktober verschoben. Auf dem Gelände der Firma Selders in der Raiffeisenstraße werden jeweils von 8 bis 11 Uhr Vögel verschiedenster Art ausgestellt und gehandelt. Anbieter zahlen drei Euro, Gäste haben freien Eintritt.

